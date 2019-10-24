Апелляция отказала Виктору Ковалевскому в восстановлении на работе в «Костенках»

Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу экс-директора воронежского музея «Костенки», известного воронежского ученого Виктора Ковалевского на решение Центрального райсуда об отказе в восстановлении на посту директора «Костенок». Ответчик, областной департамент культуры (учредитель музея), и прокуратура просили оставить решение первой инстанции без изменения. Представляющий интересы ученого в суде адвокат Роман Крючатов сказал “Ъ-Черноземье”, что апелляционное определение будет обжаловано в кассации.

Господин Ковалевский возглавлял музей с 2013 года. 7 мая 2019 года департамент принял решение об увольнении господина Ковалевского. Это произошло «из-за утраты доверия». Причиной стали несколько «нулевых» счетов господина Ковалевского, которые он забыл указать в декларации о доходах, и полученный работником «Костенок» Александром Дудиным грант, средства на который шли через счета музея. В департаменте полагали, что господин Ковалевский был обязан согласовать сделку с департаментом; сам ученый не стал этого делать, так как на финансовых документах гранта стояли подписи руководства департамента, а грант не мог быть крупной (подлежащей согласованию) сделкой, так как его сумма не превышала 10% балансовой стоимости музея. Кроме того, сам грант господин Ковалевский сделкой не считает.

В апреле прокуратура Воронежской области объявила о возбуждении в отношении Виктора Ковалевского уголовного дела о растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) 700 тыс. руб. грантов. Ученому вменяют неправомерную оплату работ по археологическим исследованиям объекта «Стоянка Костенки-11 (Аносовка 2)» за счет грантов, выделенных из федерального и областного бюджетов. Сам ученый отверг обвинения, отметив, что целевые средства из Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований использовались строго по назначению, а сами фонды получали об этом детальные отчеты. Вскоре после увольнения господина Ковалевского покинула свой пост и руководитель департамента культуры Эмилия Сухачева. Госпожу Сухачеву, ее брата Алексея Дорохина и его знакомого Дениса Клепача, а также еще ряд неустановленных лиц СКР подозревает в мошенническом хищении около 700 тыс. руб. (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при организации благотворительного вечера «Рождественские встречи» у губернатора в 2019 году.

Как шел суд по делу Виктора Ковалевского — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин