Ford отчитался о падении прибыли и продаж

Компания Ford Motor опубликовала отчетность за третий квартал и первые девять месяцев года. На фоне издержек на глобальную реструктуризацию бизнеса чистая прибыль в третьем квартале упала до $425 млн, в то время как годом ранее она составляла $991 млн. Квартальная выручка упала на 2%, до $37 млрд, однако это выше, чем прогнозировали аналитики.

Особенно заметно сокращение продаж на китайском рынке — на 27% и в Южной Америке — на 19%. Автомобилей за отчетный период компания продала на 8% меньше — 1,2 млн.

Чистая прибыль за девять месяцев снизилась в два раза — с $3,8 млрд в 2018 году до $1,7 млрд, выручка упала на 2%, до $116,2 млрд, продажи автомобилей — на 11%, до 4 млн единиц. Мировая доля авторынка у Ford Motor также сократилась — с 6,5% до 6%.

Учитывая эти показатели, руководство Ford Motor скорректировало прогнозы по итогам года: операционная прибыль ожидается в диапазоне $6,5–7 млрд, в то время как кварталом ранее указывался диапазон $7–7,5 млрд. После публикации отчетности акции компании снизились в цене на 3%.

Напомним, в январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и России, а в марте 2019 года американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Этот сегмент в компании сочли убыточным.

Подробнее об уходе Ford из России — в публикации “Ъ” «Ford еще надеется продать заводы в России».

Алена Миклашевская