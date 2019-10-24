В администрации Краснодара ликвидировали департамент экономического развития

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей мэрии кубанской столицы преобразовали в два управления. Теперь в структуре администрации города существует управление экономики, а также управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Данное решение было поддержано депутатами на очередном заседании городской Думы.

По словам главы Краснодара, управление инвестиций и развития МСП будет целенаправленно заниматься работой с инвесторами и привлечением их в город для реализации перспективных проектов. Также оно будет курировать развитие цифровых технологий и заниматься развитием сервисов проекта «Умный город».

Начальником управления инвестиций и развития МСП стал Артем Анацкий, управление экономики возглавила Елена Васильченко, с 2013 года возглавлявшая экономический департамент. Господин Анацкий ранее занимал должность заместителя директора этого же департамента, был начальником отдела внешнеэкономических связей и выставок.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что депутаты Новороссийска накануне утвердили двух вице-мэров города. Ими стали Сергей Уманцев и Екатерина Демченко.

Василий Хитрых