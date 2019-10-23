В Новороссийске назначены два заместителя главы города

На прошедшем во вторник, 22 октября, заседании городской Думы Новороссийска депутаты утвердили двух вице-мэров. Ими стали Сергей Уманцев и Екатерина Демченко, сообщил глава города Игорь Дяченко в социальных сетях.

Кроме того, в должности начальника управления муниципального контроля администрации Новороссийска утвержден Дмитрий Алферов, ранее занимавший должность главы Приморского района. Его место заняла Наталья Волошина. Начальником городского управления делопроизводства утверждена Мери Патай, помощником главы города – Лилиана Фонарева.

Кроме того, по словам господина Дяченко, бюджет Новороссийска на 2020 год достигнет почти 9 млрд руб. Вместе с ростом его доходной части в два раза сократились бюджетные долги.

Василий Хитрых