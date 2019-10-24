Дорожную безопасность обсудили всей страной

15—18 октября в Екатеринбурге прошел Всероссийский семинар-совещание руководителей региональных подразделений Госавтоинспекции. Обсуждались темы самого широкого спектра — от регистрации автомобилей, подготовки кандидатов в водители до надзора за дорожным движением и нюансов технического надзора за состоянием транспорта. По итогам совещания глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников призвал региональных руководителей «работать вместе», чтобы в масштабах страны добиться снижения аварийности на дорогах

Формат всероссийских семинаров-совещаний для Госавтоинспекции относительно новый — в позапрошлом году первое подобное мероприятие проходило в Орле. В нем участвовали руководители сразу всех управлений ГИБДД и руководство главка Госавтоинспекции. Общение происходит в формате круглых столов, в ходе которых региональные руководители обозначают возникающие на местах проблемы и обсуждают возможные решения. Руководство российской Госавтоинспекции, в свою очередь, выносит на обсуждение регионов планируемые нововведения, собирая все мнения за и против и оценивая, как предлагаемые инициативы можно реализовать на местах. В этом году всероссийский семинар-совещание проходил в Екатеринбурге и был совмещен с международной выставкой «Дорога-2019», организатором которой выступили Минтранс и Федеральное дорожное агентство. Специфика этого года — первый год реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и входящего в него федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (его выполнение курирует Госавтоинспекция МВД России).

«Может, надо с себя начать?»

Всероссийское семинар-совещание открылось мастер-классом, в ходе которого представители главка поделились с регионами опытом планирования работы в рамках федпроектов «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть». Принципы организации проектной деятельности изложили Тимур Гайнетдинов, Кирилл Баканов и Леонид Ребриков. Кирилл Баканов, в частности, рассказал про выбор способов снижения аварийности и формирования региональных проектов по безопасности движения. По его словам, нужно учитывать такие факторы, как возраст водителей, качество оказания медпомощи, количество стоянок для эвакуации транспортных средств, пунктов для проведения медицинского освидетельствования, лабораторий для химико-токсикологических исследований. В рамках проекта перед каждым регионом обозначена цель, которую нужно достигнуть к 2024 году, напомнил Баканов, — в несколько раз сократить уровень социального риска в ДТП. Но регион может обозначить для себя и дополнительные показатели исходя из местной специфики, например, снижение количества погибших среди несовершеннолетних, числа жертв аварий с признаками опьянения либо аварий на полосе встречного движения. Это поможет сформулировать набор мер для решения проблем конкретного региона и добиться выделения на это необходимых финансовых ресурсов, пояснил Кирилл Баканов. Были представлены и типовые способы для решения конкретных задач. Например, для улучшения качества оказания помощи пострадавшим в ДТП нужно закупать автомобили скорой помощи, активней использовать авиацию, проводить среди населения обучающие курсы. Для улучшения безопасности перевозочной деятельности нужно пересматривать маршруты автобусов, усиливать контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей.

Активная дискуссия развернулась между заместителем начальника Госавтоинспекции МВД России полковником полиции Олегом Понарьиным и директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Республики Татарстан Рифкатом Миннихановым. Последний говорил, в частности, про нехватку штатной численности сотрудников отделов пропаганды в регионах. «Раз сокращается их количество, необходимо думать над новыми формами и методами их работы», — отвечал ему полковник Понарьин. Минниханов также поднял тему введения штрафов за отсутствие световозвращателей — без жестких санкций распространять эту продукцию среди населения бессмысленно. «Давайте честно признаемся, а надеваем ли мы сами эти световозвращатели, — отвечал Олег Понарьин. — Может, надо с себя начать?» Он также обратился к региональным руководителям давать более точные данные в официальной отчетности о ДТП: «Если статистика будет более детальной, то и нам будет гораздо удобнее реагировать на различные ситуации и делать прогноз».

Нововведения в экзаменах и регистрации

Серия круглых столов была посвящена регистрации транспортных средств и подготовке кандидатов в водители. На эти темы с региональными руководителями беседовал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров. Он рассказал о грядущих нововведениях в области проведения экзаменов на права. Подготовлен проект постановления правительства, который сейчас проходит финальные согласования — документ вступит в силу в октябре 2020 года. Центральное новшество — введение единого непрерывного объединенного экзамена для комплексной проверки кандидатов в водители. Тестирование будет состоять из элементов действующего экзамена на проверку первоначальных навыков (площадки) и элементов экзамена в городских условиях. Изменятся правила составления учебных маршрутов: если раньше они были известны заранее, в результате обучающийся вождению мог их просто заучить, то в следующем году утверждаться будет только возможный перечень улиц, по которым надо будет проехать по решению экзаменатора. Реформа предполагает также ряд важных изменений в ПДД: вводятся новые термины «обучаемый вождению» и «обучающий вождению», снимается запрет обучения на магистрали, уточняется минимальный возраст обучаемого вождению. Впервые вводится процедура аннулирования результата экзамена, например, при предоставлении подложных документов либо в случае, если экзамен проводился с нарушением требований.

Роман Мишуров также напомнил, что с 1 января 2020 года в силу вступает закон «О государственной регистрации транспортных средств», предполагающий большое количество нововведений как для граждан, так и для подразделений. Во-первых, возможность зарегистрировать новый автомобиль и получить государственные регистрационные знаки прямо у автодилера или в автосалоне. Для этого компания должны быть включена в специальный реестр и иметь статус «специализированной организации» (что подразумевает, в свою очередь, выполнение определенных требований к помещениям, сотрудникам и т.д.). Вводится запрет на эксплуатацию транспорта на автодорогах без регистрационных знаков. Появляется обязанность автовладельцев наносить на автомобили дополнительную маркировку в случаях, если заводские номера на кузове или раме прочитать невозможно (например, из-за коррозии). Невозможно будет зарегистрировать транспортное средство на лицо младше 16 лет. Кроме того, для граждан появляется выбор — получать госрегзнак в подразделении ГИБДД (как и сегодня)либо изготавливать его самостоятельно на специализированных фирмах, а в подразделении лишь получать СТС. Также вводится привязка кода региона к месту регистрации автовладельца: при получении нового ГРЗ автовладелец, к примеру из Москвы, сможет получить номер исключительно со столичным кодом.

В ходе семинара полковник полиции Роман Мишуров озвучил идеи, которые пока еще обсуждаются и в виде документов не существуют. К примеру, предлагается новый способ усиления контроля во время проверок знаний водителя: при сдаче теоретического экзамена кандидат будет фотографироваться. Впоследствии фото будет загружаться в Федеральную информационную систему (ФИС ГИБДД), что позволит его сравнить с той фотографией, которую гражданину сделают при получении водительского удостоверения. Это исключит возможность выдачи прав лицам, которые экзамены в действительности не сдавали. Еще одна идея — увеличение минимального срока для повторной сдачи экзамена. Сейчас, напомним, прийти на тестирование можно уже через неделю: это приводит к тому, что водители, по сути, бесплатно тренируются теоретическим знаниям и вождению на экзамене в ГИБДД. Для исключения такой практики, считает Роман Мишуров, сроки нужно увеличивать. Третье предложение — ввести привязку автошколы к конкретному экзаменационному подразделению по аналогии с экзаменами в обычной школе или вузе. Это исключит практику, когда, получив свидетельство о профессии водителя, граждане «разбредаются по всей стране и пробуют сдать экзамены в разных регионах, проверяя подразделения на прочность», пояснил Роман Мишуров. Все озвученные идеи региональные руководители поддержали.

В области регистрации транспорта предлагается ввести обязательную фотовидеофиксацию осмотра автомобилей на площадке с последующей передачей снимков в федеральную информационную систему. Это позволит при надзоре за дорожным движением выявлять автомобили с внесенными в их конструкцию изменениями. Эта идея также была поддержана руководителями региональных подразделений. Как будет конкретно реализовано это нововведение, пока не ясно, говорит Роман Мишуров: возможно, для подразделений закупят фотоаппараты, либо инспекторы будут работать со специальным «софтом» на планшетах. Но для хранения фотоматериалов дополнительных серверов точно не понадобится — все данные будут поступать в облако.

В ходе семинаров поднимался вопрос о судьбе аукционов по продаже номеров с так называемыми красивыми сериями. Роман Мишуров пояснил, что Минэкономики вместе с МВД готовят проект постановления, который должен быть внесен в правительство в начале 2020 года. Позиция Госавтоинспекции заключается в том, что госрегзнаки, пользующиеся повышенным спросом, можно было купить через портал госуслуг путем оплаты фиксированной госпошлины, которая может меняться в большую или меньшую сторону по решению регионов. Минэкономики считает, что реализация знаков должна происходить через аукционы, но в ГИБДД к этой идее относятся скептически. Финальное решение должно быть выработано в ближайшее время, пояснил Роман Мишуров участникам круглого стола. Вопросы задавались также по поводу помещений, используемых для нужд регистрационных подразделений ГИБДД. Полковник полиции Мишуров рассказал про подготовку проекта постановления правительства, которое позволит подразделениям МВД России использовать помещения МФЦ при предоставлении госуслуг. Сейчас по просьбе Минэкономразвития формируется четкий перечень таких услуг.

«Наши идеи отторжения у региональных руководителей не вызвали, и это не может не радовать, — резюмировал полковник Роман Мишуров. — Надо понимать, что многие из вынесенных на семинар инициатив — это идеи, которые регионы сами нам предлагали в течение года. Мы за то, что региональные управления активнее участвовали в этой работе».

Безопасность при перевозках

Круглый стол, посвященный ситуации в области надзора за пассажирскими перевозками, проводил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции полковник Сергей Чипурин. Обсуждалось несколько крупных тем, включая проблему падений пассажиров в автобусах. Такие случаи, напомним, по действующему законодательству расцениваются как полноценные ДТП. Ситуация усугубляется тем, что пострадавшие граждане при таких происшествиях имеют право на получение компенсации ущерба здоровью в страховых компаниях. Пассажиры нередко этим злоупотребляют даже в тех случаях, когда аварии в традиционном понимании этого слова не было — водитель чуть резче обычного затормозил, а пассажир ударился о поручень. За счет массовости обращений в страховые компании доля ДТП с падением пассажиров доходит до 50%. Необходимо повышать качество проверок, рассмотрения материалов о ДТП, связанных с падением пассажиров, в части установления вины водителей, отметил полковник Сергей Чипурин.

Еще одна важная тема, которая обсуждалась региональными руководителями — сложность применения 238-й статьи УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья» в случаях, когда пассажиры перевозятся с грубыми нарушениями правил. Госавтоинспекция России совместно со Следственным комитетом РФ разработала и направила в регионы методические указания по сбору материалов для возбуждения уголовных дел. Но, к сожалению, констатировали начальники управлений ГИБДД, пока что практика применения этих рекомендаций неоднозначная, дела возбуждаются далеко не всегда даже при наличии доказательной базы. В региональных прокуратурах требуют установить более четкую причинно-следственную связь между нарушениями и причинением здоровью граждан в результате аварии. Если все-таки доказать вину компании в суде удается и дело доходит до приговора суда, то, по мнению Сергея Чипурина, никто не мешает Госавтоинспекции проводить активно освещение судебного процесса в СМИ. «Конституционные права в этом случае не нарушаются. Информирование о нашей работе — это очень важный фактор, который может повлиять на перевозчиков, — говорит он. — Граждане, которые пользуются их услугами, просто перестанут ездить на этих автобусах».

Сергей Чипурин также признал активнее работать с органами исполнительной власти на местах, разрабатывая комплексные планы по снижению аварийности с автобусами. «К сожалению, органы власти не всегда понимают или не хотят понимать, что одними только силами ГИБДД проблему не решить, — рассказывал полковник Чипурин. — Ведь это и вопросы технического состояния автобусов, подготовки и стажировки водителей, применения возможных мер экономического воздействия — все это может отразиться на состоянии аварийности и удовлетворенности водителей своей работой».

В ГИБДД также напомнили о необходимости следить за отзывными кампаниями производителей. Не так давно, к примеру, Росстандарт объявил об отзыве 114 автобусов ЛиАЗ-5290 и ЛиАЗ-5291 в связи с выявленными конструктивными недостатками, угрожающими безопасности. «Возможно, они у вас по территории где-то ездят, надо довести информацию до владельцев этих транспортных средств, чтобы они не эксплуатировали автобусы до устранения нарушений», — пояснил Сергей Чипурин. Еще одна проблема, обострившаяся в последнее время — превышение разрешенной скорости движения водителями автобусов. Напомним, что даже на скоростной магистрали по ПДД автобусы не имеют право ездить быстрее 90 км/ч, однако уже фиксируются случаи, когда водители разгоняются до 130-150 км/ч. Для привлечения нарушителей к ответственности в автоматическом режиме должна быть налажена работа Центров автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП), рассказал Сергей Чипурин: такая практика уже есть в ряде регионов и должна быть распространена на территорию всей страны.

Реформа фотовидеофиксации

Применение систем фотовидеофиксации традиционно является одной из самых резонансных и обсуждаемых в СМИ тем. Оно и неудивительно, поскольку ежегодно комплексы выявляют более 100 млн нарушений, в общей сложности на дорогах работает более 16 тыс. стационарных и мобильных камер, а к 2024 году их будет уже 19 тыс.: это заложено в плане нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Круглый стол с региональными начальниками на данную тему проводил глава управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Руслан Помыкалов. Он напомнил, что президентом России в ходе июньского Госсовета поставлена задача раскрыть места расположения комплексов: до 1 февраля 2020 года должны быть проработаны требования об обязательном информировании водителей о местах размещения камер, а также об обозначении комплексов знаками. В рамках президентского поручения, рассказал полковник полиции Руслан Помыкалов, Госавтоинспекция разместила на официальном сайте ведомства (гибдд.рф) интерактивную карту, на которой видны абсолютно все комплексы во всех регионах России.

Тема фиксации нарушений была поднята и в ходе круглого стола, на котором обсуждались пути повышения эффективности мер по снижению смертности от ДТП. Институт РосдорНИИ представил проект методических рекомендаций по установке камер, который будет направлен Минтрансом в регионы до конца года. Документ предполагает ряд важных нововведений. Комплексы, измеряющие среднюю скорость движения на магистралях, будут обозначаться специальными информационными щитами. Передвижные камеры также будут иметь опознавательные знаки, которые будут устанавливаться за 50—100 метров до зоны контроля в населенном пункте и за 100—300 метров за городом. Установка всех комплексов должна в обязательном порядке согласовываться с управлениями ГИБДД. Первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов позже разъяснил СМИ, что впоследствии методика станет обязательна к исполнению, эту норму пропишут в законодательстве.

В ходе семинаров региональные начальники управлений ГИБДД подняли также проблему применения комплексов на федеральных дорогах. Выяснилось, что несколько сотен приборов установлены, но до сих пор не подключены: постановления не выносятся, в результате автомобилисты нарушают ПДД. Представители Росавтодора подтвердили проблему, заявив, что готовы взять на себя расходы по содержанию комплексов, но не по рассылке штрафных постановлений. В регионах заявили, что также не могут заниматься этой деятельностью, поскольку де-юре это будет считаться нецелевым расходованием средств дорожного фонда. Замглавы российской Госавтоинспекции полковник полиции Олег Понарьин, выслушав все стороны, резюмировал: нужно провести межведомственное совещание на эту тему, чтобы выработать некие единые правила игры. При этом, по его мнению, региональные начальники ГИБДД в состоянии достичь договоренностей самостоятельно — подобная практика в ряде субъектов уже есть.

Ряд важных замечаний по системам фотовидеофиксации озвучили руководители Госавтоинспекции МВД России. Полковник полиции Олег Понарьин, выступая на мастер-классе 15 октября, отметил, что развивать системы в регионах нужно из принципа достаточности. Иными словами, если ГИБДД и органы власти не в состоянии обработать большое количество материалов (такая ситуация сейчас складывается в Татарстане), то надо задуматься о том, нужна ли подобная «экспансия средств слежения за водителями». Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на одном из совещаний говорил о необходимости ужесточить контроль за применением камер во время дорожных работ: временные знаки и контролирующие комплексы должны быть убраны (или перенастроены) сразу же после того, как работы закончены. Пока что, к сожалению, встречаются случаи, когда временные указатели остаются на дороге. Генерал Черников также рассказал о перспективной разработке: камерах, встроенных в балку патрульных автомобилей, позволяющих фиксировать нарушения и снимать на видео все происходящее вокруг машины. Не исключено, что такие приборы будут применяться Госавтоинспекцией в ближайшие годы. По мнению Михаила Черникова, такому способу контроля население будет доверять больше, чем передвижным камерам-треногам, в отношении которых в последнее время в обществе много негатива. Глава Госавтоинспекции назвал камеры «основным помощником по выявлению опасного поведения» на дорогах. «Но они должны устанавливаться не для зарабатывания денег, а для выстраивания правильного поведения на дорогах, — заявил генерал Черников. — Если стоит знак «60» на четырехполосной дороге с бетонным разделителем проезжей части, то это неправильно».

Подводя итоги работы всероссийского семинара-совещания, Михаил Черников напомнил, что руководством государства к 2024 году поставлена задача снизить уровень социального риска в ДТП почти в четыре раза, что при этом за последние 10 лет уровень смертности на дорогах удалось сократить вдвое. Выбранный формат общения с регионами генерал назвал «эффективным» и «развивающим комплексное мышление». «Мы будем с вами учиться работать вместе, и я, в том числе, — заявил Михаил Черников. — Вы должны до нас доводить информацию с территорий, из районов, городов. А мы в свою очередь должны понять, как правильно организовать необходимую работу».