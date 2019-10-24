Исторический рекорд «Полюса»

Крупнейший производитель золота в третьем квартале нарастил объемы производства

Золотодобывающая компания «Полюс» по итогам третьего квартала нарастила производство золота до исторически рекордных 23,4 тонн, увеличив показатели предыдущего квартала на десять процентов. По итогам года прогнозируемый объем производства составит 87 тонн. Достижение и сохранение положительной динамики обеспечивается выходом Наталки (Магаданская область) на проектную мощность, а также наращиванием объемов на предприятиях компании в Красноярском крае.

В третьем квартале компания «Полюс» увеличила объем добычи руды до 17,5 млн тонн, что на 12% больше показателей предыдущего квартала. Если сравнивать с данными годичной давности, объемы выросли на 38%. Такие результаты достигнуты в основном за счет активизации работ на месторождении Благодатное в Красноярском крае и Наталке в Магаданской области.

Красноярская бизнес-единица «Полюса» демонстрирует положительную динамику. Общий коэффициент извлечения по компании за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на один пункт и составил 81,9%. Данный показатель был достигнут в основном за счет повышения уровня извлечения в третьем квартале с 82,1 до 82,5% на Олимпиаде в Красноярском крае. В свою очередь за счет этого на самом месторождении был увеличен объем производства золота Доре – в третьем квартале был достигнут показатель в 11 тонн, увеличившись в квартальном сопоставлении на четыре процента.

Кроме того, на Олимпиаде на шесть процентов вырос объем добычи горной массы. За счет роста производительности экскаваторов WK-35 и введению в июне дополнительного бурового станка PV-351 в третьем квартале добыто более 35,5 млн тонн горной массы. Также на данной промплощадке продолжается модернизация парка горной техники – в третьем квартале сюда было доставлено три самосвала CAT 793D грузоподъемностью 220 тонн и один колесный погрузчик Hyundai HL780. Кроме того, в рамках проекта по расширению производительности переработки руды до 13,4 млн тонн в год на Олимпиадинском ГОКе введено четыре машины флэш-флотации – в данный момент компания наращивает их производительность. «Полюс» продолжает работы по запуску второго участка термощелочной обработки, на ЗИФ-1 и ЗИФ-3 монтируются три флотомашины Jameson.

В компании сообщили, что сейчас изучаются возможности дальнейшей модернизации и расширения мощностей биоокисления.

На месторождении Благодатное в Красноярском крае на восемь процентов увеличен объем добычи горной массы - до 17,7 млн тонн. При этом среднее содержание золота в руде выросло с 1,61 до 1,72 граммов на тонну. Коэффициент извлечения повысился с 87,5 до 87,7%. На ЗИФ-4 для дальнейшего роста уровня извлечения устанавливают флотомашину Jameson.

Генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев отметил, что в компании продолжается реализация инициатив по расшивке «узких мест», затрагивающих все активы. Позитивная динамика компании также обусловлена положительными показателями на перспективном Наталкинском месторождении в Магаданской области. Объем добычи руды здесь в третьем квартале вырос на восемь процентов и составил 4,5 млн тонн. При этом среднее содержание золота также выросло – с 1,10 до 1,13 грамм на тонну.