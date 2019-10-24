Власти Москвы планируют запустить общегородскую систему лояльности

Власти Москвы хотят разработать стратегию вовлечения жителей города в использование интернет-проектами и электронными сервисами. Документы о закупке опубликовало учреждение «Новые технологии управления». В организации РБК сказали, что главная цель — определить пути развития «Магазина поощрений», который действует по программе «Активный гражданин».

«Есть же "Аэрофлот. Бонус", карты "Пятерочки", "Азбуки вкуса", банковские карты со своими программами лояльности. Посмотрим, как это работает у них, как они привлекают партнеров, и оценим, можем ли мы взять тот или иной механизм»,— сказал изданию руководитель учреждения Александр Пищелко.

В основу проекта должны быть положены городские программы «Активный гражданин», «Помощник Москвы», «Город» и др. Подрядчику следует провести исследование рынка коммерческих программ лояльности. Максимальная стоимость закупки определена на уровне 2,9 млн руб.

Напомним, в Китае в 2018 году заявили о планах внедрить систему социального кредита. В рамках него каждому гражданину будет присвоен рейтинг.

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