В Екатеринбурге создали новую структуру для Универсиады-2023 Из бюджета на ее работу выделят 350 млн рублей

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства Свердловской области утвердил создание АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023». Оно создается вместо ранее утвержденного АНО «Универсиада-2023». На заседании эту процедуру объяснили тем, что в четвертом квартале этого года в состав учредителей организации войдет представители Минспорта России.

Рассматривая сегодня изменения в бюджет региона на 2019 год, члены правительства утвердили выделение АНО «Исполнительная дирекция Универсиады-2023» 350 млн руб. Средств будут потрачены на организацию работ по подготовке города к проведению универсиады. Напомним, АНО «Универсиада-2023» региональные власти собирались выделить 400 млн. руб. до конца года.

Общие расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский.. На возведение жилых корпусов деревни Универсиды-2023 потребуется порядка 12 млрд руб.

Анастасия Реутова