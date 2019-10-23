На строительство жилого городка Универсиады-2023 будет направлено около 12 млрд рублей

В Екатеринбурге на возведение жилых корпусов деревни Универсиды-2023 потребуется порядка 12 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета (УрФУ). Здания, рассчитанные на 11 тыс. человек, будут построены по типу блочных общежитий. Предполагается, один блок будет состоять из двух комнат, кухни и санузла. После проведения спортивных состязаний территория деревни достанется УрФУ. Поблизости с корпусами будут возведены стадион и дворец водных видов спорта, из центра города до деревни Универсиады будет организовано движение скоростных трамваев

Сегодня вместимость студгородка УрФУ составляет 7,5 тыс. человек. Строительство новых жилых корпусов поможет решить вопросы с жилым фондом университета, который пока не может полностью удовлетворить запросы студентов.

Напомним, в июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. На играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. По словам гендиректора заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александра Чернова, расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб.