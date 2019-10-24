Жителей Ростова попросили поучаствовать в обсуждении концепции Левобережного парка

Власти Ростова попросили жителей города принять участие в обсуждении концепции архитектурного решения парка «Левобережный», обращение опубликовано на сайте администрации Ростова.

В парке предлагают разместить пешеходный свето-музыкальный фонтан. Вокруг фонтана хотят установить лавочки с навесами от солнца. Горожан просят выбрать лучший вариант оформления лавочек и навесов из трех представленных. Предложения будут приниматься до 4 ноября 2019 года.

Парк на левом берегу Дона открыли в мае 2018 года перед началом ЧМ-2018. Его площадь составила 16 га, там высадили почти 8 тыс. деревьев и кустарников. Однако большая часть насаждений через год погибла из-за недостаточного полива. В целом концепция парка не раз подвергалась критике, «Левобережным» были не довольны как горожане, так и эксперты — в частности, блогер и урбанист Илья Варламов назвал парк «полем плитки без зелени».

Кристина Федичкина