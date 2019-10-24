Магнитка представит коллегам свой передовой опыт

Сегодня на базе ПАО «ММК» состоится магнитогорская часть конференции «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве».



Конференция организована Ассоциацией «Русская Сталь», Международным союзом доменщиков и журналом «Металлы Евразии» при поддержке Минпромторга России.

Первая часть двухдневного мероприятия состоялась вчера в Москве. Участники конференции – представители ведущих российских металлургических компаний и отраслевые эксперты – рассматривали вопросы, связанные с применением наилучших доступных технологий (НДТ) и выполнением экологических требований, представляли новейшие технологии и технические решения мирового уровня в аглодоменном переделе, а также передовые практики ведущих отечественных и зарубежных предприятий.

Сегодня конференция продолжит свою работу в Магнитогорске. В рамках запланированной программы состоится посещение производственной площадки Магнитогорского металлургического комбината. Гости – около 60-ти российских и зарубежных специалистов аглодоменного производства - познакомятся с работой новейшей аглофабрики №5, а также доменного цеха ПАО «ММК».

Самая современная в России новая аглофабрика Магнитки представляет собой яркий пример применения принципов НДТ в металлургическом производстве. Аглофабрика №5 вошла в строй в июле 2019 года. В церемонии ее пуска принимал участие президент России Владимир Путин. Максимальная производительность аглофабрики – 5,5 млн тонн высококачественного агломерата в год. «Данный проект позволит существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду, – подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Ввод в строй новой аглофабрики гарантирует радикальное повышение экологической безопасности. Это – часть масштабной инвестиционной стратегии ММК, в рамках которой комбинат кардинально обновляет все производства первого передела».

Аглофабрика оснащена 19-ю высокоэффективными природоохранными объектами. Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции аглогазов, что обеспечивает очистку всего объёма отходящих газов. Сероулавливающие установки обеспечивают очистку до 2,5 млн м3/час аглогазов с эффективностью 99% по пыли и 98% по диоксиду серы. Кроме того, в комплексе природоохранных сооружений фабрики – одиннадцать аспирационных систем с эффективностью очистки более 99%, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Установка утилизации в полном объёме перерабатывает образующийся шлам сероулавливающих установок – с получением из него товарного гипса. Система оборотного водоснабжения аглофабрики позволяет осуществлять сбор, отвод и повторное использование сточных вод с промышленной площадки.

Ввод в работу новой аглофабрики позволил вывести из эксплуатации физически и морально устаревшее оборудование агломерационной фабрики № 4. В результате этого выбросы пыли сократятся в два раза (на 2,1 тыс. тонн в год), диоксида серы – в четыре раза (на 3,5 тыс. тонн в год), бензапирена – в 16 раз. Помимо этого, сократятся сбросы загрязняющих веществ в оборотную систему водоснабжения на 600 тонн в год; уменьшатся технологические отходы аглоцеха для размещения в шламохранилище № 2 на 13,75 тыс. тонн в год.

По завершению экскурсионной части программы, участники конференции заслушают доклады и комментарии специалистов группы главного металлурга ПАО «ММК», каcающиеся строительства и технических решений на новой аглофабрике, освоения мощности и экологических достижений от внедрения современных технологий и оборудования. Кроме того, представители ММК познакомят участников мероприятия с проектными и фактическими показателями работы доменного производства с использованием агломерата с новой агломерационной фабрики, расскажут о техническом перевооружении доменных печей и опыте сотрудничества ПАО «ММК» с компаниями из КНР.

Конференция «Наилучшие доступные технологии в доменном производстве» организована в целях информирования о новейших технологиях и практических достижениях в аглококсодоменном переделе, а также для поддержки обмена передовым опытом. Одна из задач конференции – содействие достижению маркерных показателей при производстве чугуна в Российской Федерации, закрепленных в информационно-техническом справочнике по наилучшим доступным технологиям «Производство чугуна, стали и проката».