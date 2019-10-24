Экс-депутат от Краснодарского края задержан в США за нарушение иммиграционного режима

Бывший глава Совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа», бывший вице-президента Олимпийского комитета России и экс-депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Ахмед Билалов задержан в США за нарушение иммиграционного режима. Об этом со ссылкой на заявлении американской миграционной и таможенной службы сообщает РБК.

По данным издания, господин Билалов прибыл в Соединенные Штаты Америки в 2016 году не в качестве иммигранта, поэтому длительное нахождение в стране без соответствующего статуса повлекло за собой нарушение законодательства. В настоящее время бывший вице-президент Олимпийского комитета России находится под стражей.

Ранее “Ъ-Кубань” писал, что Ахмед Билалов был задержан иммиграционной полицией в Майями, в доме, где он проживает со своей женой и новорожденным ребенком. В качестве санкций, которую власти США могут применить к беглому бизнесмену и политику, СМИ называли депортацию в Россию, где еще 2013 году Билалов стал фигурантом уголовного дела (ст. 201 УК РФ) в связи с «необоснованными затратами на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши».

Василий Хитрых