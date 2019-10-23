В США задержали бывшего вице-президента Олимпийского комитета России

В Майями иммиграционная полиция США задержала экс-главу Совета директоров компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Об этом сообщает ресурс Право.ру со ссылкой на североамериканское издание Miami Herald. Уточняется, что задержание происходило в доме господина Билалова, где он проживал с женой и новорожденным ребенком.

По данным РИА «Новости», Ахмед Билалов может быть экстрадирован в Россию за нарушение миграционного законодательства.

Господин Билалов был членом Совета Федерации от Краснодарского края с октября 2011 года по ноябрь 2012-го Также он являлся депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов, был президентом Ассоциации гольфа России, с декабря 2009 года по февраль 2013-го – вице-президентом Олимпийского комитета России, членом наблюдательного совета оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года, председателем Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа».

7 февраля 2013 года президент России Владимир Путин поручил уволить Ахмеда Билалова с должности вице-президента Олимпийского комитета России в связи с допущенным им срывом графика строительства Олимпийских объектов и нецелевым использованием кредитов Внешэкономбанка. С поста председателя Совета директоров «Курортов Северного Кавказа» он был уволен за срыв строительства Олимпийского комплекса трамплинов. В апреле 2013 года стало известно, что Билалов стал фигурантом уголовного дела (ст. 201 УК РФ) в связи с «необоснованными затратами на поездки руководства компании в страны дальнего зарубежья с использованием элементов роскоши».

Василий Хитрых