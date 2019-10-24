Опознаны 15 погибших при прорыве дамб в Красноярском крае

Родственники опознали 15 человек, погибших из-за разрушения каскада дамб на реке Сейба в Красноярском крае, сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова в четверг. «Мы подтверждаем, что родственники опознали тела 15 погибших. К опознанию готовят еще двух, их родственники уже прибыли в город»,— сказала чиновница (цитата по «Интерфаксу»).

Порыв пяти насыпных дамб недалеко от золотодобывающего рудника в Курагинском районе Красноярского края произошел 19 октября. Вода затопила два общежития, в которых жили рабочие. Дамбы принадлежали крупной золотодобывающей компании «Сибзолото».

Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. В результате разрушения дамб, по данным Следственного комитета России, погибли 17 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Потерпевшими признаны 29 человек.

О том, как прорыв воды унес жизни старателей, читайте в материале “Ъ” «Дамбы не удержали реку»

Юлия Сасевич