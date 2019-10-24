В России пройдет чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года

В 2021 году Россия примет мировое первенство по пляжному футболу, игры пройдут в Москве. Решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола (FIFA) в Шанхае. На проведение турнира также претендовали Чили и Сальвадор.

Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. C 2005-го турнир проходит под эгидой FIFA раз в два года. В 2019 году мировое первенство пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае. Сборная России дважды в истории становилась победителем турнира (2011, 2013).