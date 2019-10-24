РБК: ЦБ планирует внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий и пособий

Банк России (ЦБ) предложил внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) выплаты из бюджета в адрес физических лиц, сообщил РБК со ссылкой на документ. Опция включена в разработанную регулятором концепцию развития платежной системы России до 2023 года.

К выплатам из бюджета относятся пенсии и иные соцвыплаты из ПФР, выплаты госслужащим, зарплаты работников государственных и муниципальных организаций, стипендии, а также ежемесячное пожизненное содержание судей. По мнению опрошенных изданием экспертов, чтобы такие операции можно было проводить через СБП, потребуются законодательные изменения.

В ПФР отметили, что идея использовать СБП для перечисления пенсий и других социальных выплат с фондом не обсуждалась. В ЦБ уточнили, что документ находится на стадии разработки и в дальнейшем будет обсуждаться с профессиональным сообществом.

Сейчас в СБП, запущенной в конце февраля 2019 года, реализована функция денежных переводов по номеру телефона между счетами разных банков, а осенью запускается сервис по перечислению денег от физических лиц в адрес юридических, в первую очередь речь идет об оплате покупок по QR-коду.

Как ранее писал “Ъ”, с момента запуска и к концу лета в системе было совершено более 1,87 млн операций на сумму 16,84 млрд руб. С 13 по 18 августа пользователи СБП перевели 1,12 млрд руб., а средняя сумма перевода составила 8,6 тыс. руб. На старте к СБП было подключено всего 12 банков, сейчас в ней 16 кредитных организаций, семь из которых системно значимые.

О том, как банковские клиенты привыкали к СБП,— в материале “Ъ” «Граждане освоили платежи».