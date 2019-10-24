Дума Перми одобрила новые инфраструктурные проекты

Гордума рассмотрела и одобрила строительство новых инфраструктурных проектов. В частности, по региональному инвестиционному проекту в поселке Новые Ляды планируется реновация промплощадки ПАО «Протон – Пермские моторы». Помимо комплексов серийного изготовления перспективных жидкостных ракетных двигателей в рамках проекта будет создана и качественная социальная инфраструктура: построено девять многоквартирных пятиэтажных домов, спортивные и торгово-офисные центры, детский сад и дополнительный корпус МАОУ «Техно-Школа им. В. П. Савиных».

Депутат Пермской городской думы Игорь Рогожников считает проект весьма перспективным. «Подразумевается не только реконструкция и строительство новой школы, культурно-развлекательного центра с бассейном, больницы, но и новый фермерский рынок, будет обустроен парк».

Изменения правил землепользования необходимы и для Кировского района. В микрорайоне Налимиха планируется оборудовать новую лыжероллерную трассу. «Лыжная база Прикамье – любимый жителями объект. В этом году мы закончили ремонт, сейчас идут подготовительные работы по подключению газовой котельной. В трехлетнем бюджете заложены средства на проектирование и строительство освещенной лыжероллерной трассы», – отметила депутат Наталья Рослякова.

Также исключены из границ зоны ГЛ (городских лесов) земельный участок по ул. Каляева, ул. Сокольской и полоса отвода железной дороги в Кировском районе, участок в микрорайоне Химики в Орджоникидзевском районе, территория базы отдыха «Таежная» в Мотовилихинском районе.