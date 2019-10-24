На хранилище Эрмитажа планируется выделить более 6,1 млрд рублей

На создание производственной базы и фондохранилища Государственного Эрмитажа предполагается выделить более 6,1 млрд руб. В этот объект войдет и 13-этажное здание для научной открытой библиотеки.

Предельный размер субсидии из федерального бюджета составляет 6 125 997,6 тыс. руб. Она рассчитана на 2019–2023 годы.

В апреле “Ъ” поговорил с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским о том, трудно ли быть защитником культуры как таковой, о музее как храме, монастыре и аттракционе, а также об азарте и консерватизме.