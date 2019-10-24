Fortum Corporation

Основана в 1998 году в Финляндии путем слияния энергокомпаний Imatran Voima и Neste Oy (с 2005 года нефтяной бизнес выделен в компанию Neste Oil). Занимается генерацией, передачей и продажей электроэнергии и тепла, владеет как традиционной энергетикой (АЭС, ГЭС), так и зеленой (солнечная, ветрогенерация). Штаб-квартира находится в Эспоо, численность сотрудников на конец 2018 года — 8,3 тыс. человек.

Работает в странах Северной Европы, Прибалтике, России, Польше и Индии. Объем мощностей на конец 2016 года составлял 13,7 ГВт (в том числе 4,9 ГВт в РФ, 4,5 ГВт в Швеции и 3,9 ГВт в Финляндии). В России Fortum владеет ПАО «Фортум» (ТЭС в Западной Сибири и на Урале) и 29,5% акций ТГК-1 (ТЭС и ГЭС на северо-западе страны), также инвестирует в солнечную и ветроэнергетику. В начале октября Fortum договорилась с фондами Elliott и Knight Vinke о покупке у них 20,5% акций немецкой Uniper за примерно €2,3 млрд, что позволит Fortum довести свою долю в Uniper до 70,5% с 49,9%, приобретенных в 2017 году.

50,76% акций Fortum у правительства Финляндии. Выручка за 2018 год — €5,24 млрд, чистая прибыль — €858 млн. Глава совета директоров — Матти Лиевонен, президент и главный исполнительный директор — Пекка Лундмарк.