В Екатеринбурге создадут еще одну структуру для Универсиады-2023

Сегодня на заседании правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвашев рассмотрит вопрос о создании автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция Универсиада-2023». В начале августа господин Куйвашев одобрил создание АНО «Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023», которая будет курировать взаимодействие органов госвласти, муниципального самоуправления и организаций при строительстве объектов к международным студенческим играм. Компания находится под контролем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО). До конца года из регионального бюджета ей будет выделено 400 млн руб.

Ранее гендиректор заявочного комитета «Екатеринбург-2023» Александр Чернов говорил, что расходы на подготовку к мероприятию могут достичь 80 млрд руб. Напомним, на играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. На возведение жилых корпусов деревни Универсиды-2023 потребуется порядка 12 млрд руб. Здания, рассчитанные на 11 тыс. человек, будут построены по типу блочных общежитий.

Анастасия Реутова