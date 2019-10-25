ВТБ профинансировал технологичный молокозавод в Орле

В Орле при финансовой поддержке ВТБ введен в эксплуатацию новый производственный комплекс ООО «ОРЁЛ». Предприятие создано в рамках реализации совместного инвестиционного проекта банка, правительства Орловской области и группы компаний «Сыробогатов».

Новый комплекс станет важным звеном молочной отрасли региона с планируемым объемом переработки молока до 350 тонн в сутки. В качестве сырья будет использоваться продукция в том числе от местных животноводческих предприятий и фермерских хозяйств. На базе площадки организовано производство полутвердых сыров, также размещены цех производства масла и цех сгущения сыворотки. Производственный блок оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением современных мембранных технологий.

В 2017-2018 гг. банк открыл предприятию кредитные линии на общую сумму 1,05 млрд рублей по государственной программе поддержки бизнеса «1528» совместно с Министерством сельского хозяйства РФ. В 2019 году ВТБ также предоставит ГК «Сыробогатов» 270 млн рублей для пополнения оборотных средств по государственной программе поддержки бизнеса «1764» и 100 млн рублей на закупку сырья по совместной программе с Минсельхозом.

«Открытие завода по производству сыров и цельномолочной продукции ГК «Сыробогатов» - значимый шаг в развитии перерабатывающего звена молочной отрасли региона. Продукция предприятия под брендом «Орловские сыры» будет распространяться не только на территории России, но и в странах СНГ. Важно, что в качестве сырья будет использоваться молоко орловских производителей. Это позволит оказать поддержку агропромышленному комплексу региона в целом. Для обеспечения предприятия местным сырьем Правительство региона будет создавать условия для развития молочного животноводства и строительства молочно-товарных комплексов», - подчеркнул губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Клиентоориентированный подход лежит в стратегии развития нашего банка, и при поддержке ВТБ реализуются перспективные инвестиционные проекты, в том числе нацеленные на развитие импортозамещающих производств. Важно, что открытие завода позволит не только увеличить объемы продукции компании «Сыробогатов», но и придаст дополнительный импульс для роста агропромышленного комплекса Орловской области».

Александр Максимов, исполнительный директор ООО «ОРЁЛ»: «Мы рады выйти на рынок региона с производством, имеющим высокую социально-экономическую значимость, и признательны за поддержку партнерам в лице правительства Орловской области и банка ВТБ. В 2020 году мы планируем выпускать на данном предприятии до 900 тонн сыра и около 100 тонн сливочного масла в месяц. Продукция будет выходить на рынок под брендами «Орловские сыры» и «Сыробогатов», приобрести которую покупатели смогут как на всей территории Российской Федерации, так и в странах СНГ».