«Росводоканал Воронеж» развивает интеллектуальную систему учета ресурса

Генеральный директор «РВК-Воронеж» принял участие в заседании круглого стола «Цифровая трансформация жилищно-коммунального хозяйства и энергетики». Мероприятие прошло в рамках деловой программы 46-го Межрегионального форума-выставки «Строительство и ЖКХ: лучшие практики Центрального Черноземья». В работе форума приняли участие первые лица города и области, депутаты, руководители крупнейших ресурсоснабжающих организаций и строительных предприятий региона.

Проект интеллектуального учёта ресурса, реализованный «РВК-Воронеж» совместно с ПАО «Ростелеком», представленный в ходе заседания круглого стола, в настоящее время является пилотным для региона. Напомним, весной прошлого года на Левом берегу Воронежа была определена зона вокруг одной из повысительно-насосных станций (ПНС). В каждом из 9 многоквартирных домов, запитанных от этой ПНС, установили современные приборы учёта с функцией передачи данных. Это позволило в режиме реального времени в течение трех месяцев осуществлять мониторинг подачи и разбора воды, а также проводить анализ водопотребления.

«Проект уже доказал свою эффективность и удобство, как для ресурсоснабжающей организации, так и для управляющих компаний и ТСЖ. Цифры прозрачны, расчёты понятны, человеческий фактор исключён. Кроме того, с помощью этого оборудования мы смогли обнаружить две скрытые утечки и одного неподключенного абонента. И это только одна небольшая зона. Уверен, что наш опыт станет полезным для всех, кто заинтересован в контроле потребляемых ресурсов», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

Практика «РВК-Воронеж» заинтересовала представителей предприятий энергетической отрасли региона. По словам заместителя руководителя департамента жилищно - коммунального хозяйства и энергетики региона Сергея Журавлева, сейчас назрела острая необходимость межведомственного обмена и тиражирования успешных практик в сфере ресурсосбережения.