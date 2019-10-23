TCS Group провела листинг ГДР на Московской бирже

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») провела листинг ГДР (глобальных депозитарных расписок) на Московской бирже. Группа надеется, что это привлечет российских инвесторов, которых нет на Лондонской бирже, и поддержит ликвидность ценных бумаг. Торги начнутся 28 октября.

«Данный листинг является вторичным для ГДР компаний, которые уже торгуются на Лондонской фондовой бирже,— ни TCS Group, ни ее существующие акционеры не продают ГДР компании в связи с их листингом на Московской бирже»,— говорится в сообщении группы (цитата по «РИА Новости»).

TCS Group Holding Plc — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в него входят Тинькофф-банк и «Тинькофф страхование». Тинькофф-банк, который начал работу в 2006 году, стал первой кредитной организацией в России, которая полностью отказалась от работы через отделения. Все банковские операции проводятся по телефону или через интернет.