Следователя полиции в Петербурге обвиняют в получении взятки в полмиллиона рублей

Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении 37-летнего следователя одного из территориальных следственных отделов регионального ГУ МВД. Мужчина был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий во время получения муляжа денежных средств в размере 500 тыс. рублей, сообщили в ГСУ СКР.

Как уточнили, в свою очередь, в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность в правоохранительных органах, требовал указанную сумму от одной из подозреваемых по делу о мошенничестве, находящемуся в его производстве. За незаконное вознаграждение он обещал поспособствовать скорейшему окончанию расследования, а также занизить сумму фактически нанесенного ущерба.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге по подозрению в получении взятки в размере 8 млн руб. задержаны бывшие сотрудники СК РФ.