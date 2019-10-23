Банк «Санкт-Петербург» вывел из состава правления Владимира Реутова

Наблюдательный совет ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» на очередном заседании вывел из состава правления Владимира Реутова, долгое время занимавшего должность заместителя председателя. Он сосредоточится на реализации собственных проектов в области Private Equity и управления активами, а также продолжит консультировать команду банка по управлению инвестиционными проектами, сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам девяти месяцев текущего года банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль по РСБУ на 14,4% — до 3,6 млрд рублей. Также сообщалось, что активы банка за указанный период времени незначительно снизились — на 0,1% по сравнению результатом на 1 января 2019 года.