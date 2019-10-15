За январь – сентябрь 2019 года банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 14,4%, до 3,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе банка, чистый процентный доход достиг 16,3 млрд рублей, показав рост на 2,8%, по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года.

За три квартала банк увеличил число выданных физлицам кредитов на 17,8%, до 94, 7 млрд руб. Чистый процентный доход, полученный за отчетный период, составил 16.3 млрд рублей. При этом активы банка по итогам 9 месяцев текущего года незначительно снизились (-0.1%) и составили 650.9 млрд рублей (по сравнению результатом на 1 января текущего года).