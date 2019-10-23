Алексей Кудашов опроверг информацию об увольнении из СКА

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Алексей Кудашов заявил, что не писал заявление с просьбой освободить его с занимаемой должности.

«Мы все в хоккейном клубе СКА работаем над исправлением ситуации, есть понимание, как из нее выбираться. Видим у нашей команды большой потенциал и делаем конкретные шаги для улучшения спортивных результатов. Никаких заявлений я не писал»,— цитирует тренера «Фонтанка.ру».

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке Алексея Кудашова, который якобы мог написать заявление по собственному желанию. Напомним, что СКА потерпел уже четыре поражения подряд, проиграв накануне по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 2:3.