В Турции умерла жительница Дегтярска, введенная в кому после инсульта

В клинике Антальи (Турция) сегодня вечером умерла жительница Дегтярска (Свердловская область) Нелли Лаптева, сообщил портал Е1.ru. «Мы уже договорились со службой в Турции, которая поможет собрать документы для транспортировки тела. Мы заплатили клинике за лечение $2,9 тыс., однако там сообщили, что мы должны еще $7 тыс., чтобы нам выдали свидетельство о смерти»,— рассказала одна из дочерей госпожи Лаптевой.

Напомним, женщина приехала отдыхать в Турцию 6 октября, через два дня ей стало плохо после занятий аэробикой. Врачи диагностировали инсульт и провели открытую операцию на мозге, которая, по словам медиков, прошла успешно. Однако спустя два дня она перестала реагировать на внешние раздражители, и ее ввели в искусственную кому.

В страховой компании «Peco» отказались оплачивать расходы из-за того, что инсульт был вызван аневризмой — хроническим заболеванием, о котором, впрочем, в семье никто не знал. Перевезти женщину в Россию не удалось из-за ухудшения ее состояния. По данным Е1.ru, теперь страховая компания пообещала оказать всю необходимую помощь семье туристки.