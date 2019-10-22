Жительница Дегтярска на отдыхе в Турции введена в кому после инсульта

Жительница Дегтярска (Свердловская область) Нелли Лаптева впала в кому в Анталье (Турция) после открытой операции на мозг, которую провели врачи одного из местных госпиталей. Как сообщил портал E1.ru, в Турцию женщина с дочерью и ее семьей полетела 6 октября, через два дня у женщины произошел инсульт.

«Мама потеряла сознание возле бассейна после занятия аэробикой. В госпитале Аланьи ей сделали компьютерную томографию, вечером ее увезли обратно в госпиталь»,— цитирует портал слова дочери. После этого врачи сообщили, что женщине необходимо провести открытую операцию на мозге, дочь подписала согласие. По словам врачей, 10 октября операция прошла успешно, и женщина пришла в себя. Спустя два дня ее ввели в искусственную кому — из-за отсутствия реакции на внешние раздражители.

Родственники пострадавшей обратились в страховую компанию «Peco», которая после нескольких дней переговоров отказалась оплачивать расходы. В компании обосновали решение тем, что инсульт вызван аневризмой — хроническим заболеванием, о котором, впрочем, в семье никто не знал. Семья госпожи Лаптевой обратилась в Центр медицины катастроф, чтобы перевезти женщину домой. После получения разрешения Минздрава оказалось, что стоимость перелета на санитарном самолете составит более 1 млн руб.

Пока семья пыталась решить вопрос с транспортировкой, состояние госпожи Лаптевой ухудшилось. Сейчас врачи местного госпиталя постепенно выводят жительницу Дегтярска из комы, однако она не приходит в себя. Клиника требует от семьи оплатить лечение женщины на $18 тыс., за каждый последующий день пребывания в реанимации прибавляется еще $1-1,2 тыс., сообщила одна из дочерей пострадавшей. «Нам дали чек на $10 тыс., так как мы сказали, что больше денег у нас нет. Окончательный счет предоставят при выписке»,— рассказала она.