Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за проблем с финансированием

Литературная премия «Русский Букер» прекращает свою работу, поскольку организаторам не удалось решить проблему с финансированием, сообщается на ее сайте.
«За эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но, в конце концов, они не дали результата. Учитывая формат премии и ее репутацию, далеко не каждое предложение могло быть принято»,— говорится в заявлении.
Предложения о финансировании из-за рубежа не рассматривались, поскольку премия получила бы статус «иностранного агента». Организаторы считают, что это была бы абсурдная ситуация, поскольку цель премии — продвижение русской литературы. Не рассматривались и те варианты, ради которых пришлось бы менять формат премии. Фонд «Русский Букер» пока закрыт не будет, благодаря чему шансы возобновить премию еще остаются.
Премия «Русский Букер» начала работу в 1991 году. Ее вручали каждый год за лучшее произведение на русском языке. Лауреат премии получал 1,5 млн руб., финалисты — по 150 тыс. руб. Среди победителей «Русского Букера» были Василий Аксенов, Людмила Улицкая, Булат Окуджава. Последний раз премия вручалась в 2017 году: победительницей стала Александра Николаенко, автор романа «Убить Бобрыкина. История одного убийства».
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