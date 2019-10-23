Премия «Русский Букер» прекратила работу из-за проблем с финансированием

Литературная премия «Русский Букер» прекращает свою работу, поскольку организаторам не удалось решить проблему с финансированием, сообщается на ее сайте.

«За эти два года велись многочисленные переговоры и поступали предложения, но, в конце концов, они не дали результата. Учитывая формат премии и ее репутацию, далеко не каждое предложение могло быть принято»,— говорится в заявлении.

Предложения о финансировании из-за рубежа не рассматривались, поскольку премия получила бы статус «иностранного агента». Организаторы считают, что это была бы абсурдная ситуация, поскольку цель премии — продвижение русской литературы. Не рассматривались и те варианты, ради которых пришлось бы менять формат премии. Фонд «Русский Букер» пока закрыт не будет, благодаря чему шансы возобновить премию еще остаются.