Татарстан вдвое увеличит финансирование на отлов безнадзорных животных

Депутаты Госсовета Татарстана сразу в трех чтениях приняли поправки в республиканский закон, изменив методику расчета субвенций, выделяемых на отлов безнадзорных животных. Общий объем средств на 2020 год увеличился до 56,5 млн руб. против 27,5 млн руб. в текущем году.

Как сообщил заместитель председателя парламентского комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев, теперь субвенции будут учитывать расходы на пожизненное содержание в приютах проявивших агрессию животных до наступления их естественной смерти. Ранее такие особи подлежали умерщвлению. Теперь умертвить можно только тех кошек и собак, которые имеют «тяжелые неизлечимые заболевания». Господин Хадеев пояснил, что таковы требования федерального законодательства.

Как сообщал «Ъ», ранее профильный комитет Госсовета поддержал предложение заксобрания Ленинградской области о переносе вступления в силу федерального закона на 2022 год. По словам господина Хадеева, в Татарстане пока отсутствуют приюты, которые бы соответствовали новым нормативам. «Требования в рекомендациях правительства такие, что лучше быть собакой, чем человеком»,— говорил глава комитета Азах Хамаев.

Законопроект Ленинградской области сегодня на сессии не обсуждался. Как пояснил «Ъ» Тахир Хадеев, в Госдумы был отправлен лишь отзыв комитета. «Сроки уже подходили»,— сказал депутат.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”