Предметные результаты по годам обучения

Пятый класс Шестой класс Седьмой класс Восьмой класс Девятый класс Чтение и общее (целостное) понимание текста Владеть навыками смыслового чтения: извлекать информацию из текста, делить текст на микротемы, ставить вопросы к тексту и находить в нем ответы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста. Находить главных и второстепенных героев, определять место и время действия. Опираясь на содержащуюся в тексте информацию, осмысливать новую информацию Определять авторскую позицию в произведении в том случае, если она отчетливо выражена Определять авторскую позицию в произведении, даже если она не выражена прямо. Отличать мир художественного произведения от действительности, формулировать свое понимание художественного произведения не как прямого отражения реальности, а как созданного автором художественного мира Соотносить художественный текст с историческим контекстом (учитывая не только время действия, но и время создания) Соотносить художественный текст с историко-литературным контекстом Воспроизведение текста Устно самостоятельно пересказывать сюжет произведения небольшого объема (подробно и сжато). Выразительно читать текст после небольшой подготовки. Владеть первичными навыками чтения по ролям Устно пересказывать сюжет небольшого произведения или фрагмент произведения большого объема, в пересказе акцентируя внимание на значимых деталях для передачи не только сюжета, но и художественных смыслов текста. Читать по ролям драматургические произведения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся Устно пересказывать фрагмент произведения от лица героя. Письменно тезировать, используя фразы, цитаты из текста. Выписывать из текста информацию, необходимую для выполнения задания, в том числе, в виде конспекта, таблицы, перечня цитат по теме Составлять конспект текста Составлять конспекты и граф-схемы текста, учитывая поставленную учебную или коммуникативную задачу Анализ и интерпретация текста Различать литературу и фольклор; выделять в прочитанных произведениях жанровые признаки сказки, басни и малых фольклорных жанров; различать авторскую и фольклорную сказку; соотносить название художественного произведения с его содержанием; определять главные события, их последовательность, главных и второстепенных персонажей; характеризовать героев, в том числе по их словам и поступкам; определять значение незнакомых или малознакомых слов при помощи словарей и значение слова в контексте произведения; различать прозаическую и стихотворную речь; находить в тексте отличительные признаки стихотворной речи (ритм, рифму); находить в тексте изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, олицетворение) и формулировать их содержательную нагрузку; определять основное настроение и его оттенки в стихотворении; выражать собственное впечатление от прочитанного текста Выявлять особенности композиции произведения: границы эпизодов и их смысловые соотношения друг с другом; определять, как способ повествования (от первого лица, от третьего лица, сказ и др.) выражает авторскую позицию и формирует читательское восприятие; выделять особенности стиля произведения как одного из способов выражения авторской позиции; характеризовать героев через портрет, речевую характеристику и деталь; сравнивать героев; определять связь пейзажа, интерьера, портрета с общим смыслом произведения; определять оттенки и смену настроений в стихотворении; видеть, какими способами автор выражает свое отношение к героям и событиям (с помощью прямого высказывания, повторяющихся деталей, интонации и др.) Определять пафос произведения (сатирический, иронический, героический и пр.). Выявлять основной конфликт произведения; определять проблематику произведения. Различать автора-повествователя и рассказчика, отличать лирического героя стихотворения от героя эпического произведения. Сопоставлять персонажей в произведении. Находить в стихотворении выражение переживаний, смену настроений лирического героя; определять стихотворный размер (в рамках силлабо-тонической системы стихосложения) и тип рифмовки, формулировать, как размер и рифма связаны со смыслом стихотворения, его настроением. Определять, какие образы, настроения, смыслы создаются благодаря тропам и фигурам; выявлять особенности языка и стиля писателя, помогающие опознать его манеру Определять родовую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного рода литературы. Анализировать эпизод. Понимать авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; отличать авторскую позицию от позиции персонажей. Давать целостную интерпретацию художественному произведению и объяснять ее через наблюдения над разными уровнями организации текста Характеризовать систему персонажей. Давать целостную интерпретацию произведений разных родов с учетом единства формы и содержания, а также культурно-исторического контекста (в особенности, определять роль контекста литературного направления для понимания произведений русского классицизма, сентиментализма и романтизма). Определять жанровую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного жанра литературы. Интертекстуальный анализ и межпредметные связи. Сопоставлять произведения фольклора и литературы; сравнивать фольклорные произведения разных народов; соотносить произведения художественной литературы с иллюстрациями к ним, экранизациями и др.; сопоставлять персонажей и сюжеты разных литературных произведений Самостоятельно находить аналогии между произведениями фольклора и литературы. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. Находить взаимосвязь и отличия между литературными произведениями и произведениями других видов искусств. Самостоятельно определять критерии сопоставления произведений русской и мировой литературы; сопоставлять особенности языка, стиля, сюжеты и образы литературных произведений. Сравнивать произведения разных родов литературы на одну тему или один сюжет; сравнивать разные произведения одного рода литературы; соотносить литературные произведения со знакомым историческим контекстом времени (эпохи) его создания Сопоставлять разные литературные произведения внутри литературных направлений, видеть и оценивать влияния одних произведений (писателей) на других, значение перекличек между литературными текстами, прямых и скрытых цитат; сопоставлять произведения разных литературных направлений, определять в них различия в мировосприятии авторов, связанные с особенностями литературного направления; сопоставлять произведения разных видов искусства одной проблематики, выявляя, насколько различия определяются спецификой языка того или иного вида искусства Ориентация в информационном образовательном пространстве Находить значение незнакомого слова в словаре, искать нужную книгу в библиотеке. Формулировать простой поисковый запрос: значение незнакомого слова, объяснение незнакомого явления Находить информацию об авторе и произведении в справочнике, энциклопедии. Ориентироваться в основных достоверных электронных энциклопедиях. Собирать материал для создания небольшого проекта Находить информацию о писателе, художественном произведении в интернете, вычленять в ней главное и второстепенное Работать со справочной литературой, пользоваться каталогами библиотек, научно-популярными сайтами интернета для того, чтобы найти нужную информацию по теме. Отличать достоверную информацию от недостоверной Иметь навык работы с проверенными источниками в интернете и в библиотечных фондах, правильно оформлять ссылки и цитирование, обрабатывать и обобщать полученную информацию. Собирать и обрабатывать материал для небольшого исследования Создание собственного устного и письменного текста Устно и письменно отвечать на вопросы к тексту с использованием цитат; собирать материал для создания небольшого проекта и мини-исследования Создавать развернутый текст на предложенную тему по изученному и самостоятельно прочитанному произведению; доказывать свою мысль цитатами из текста; создавать проект и мини-исследование (к примеру, ответ на проблемный вопрос) Вести учебные дискуссии; редактировать свои и чужие тексты по замечаниям учителя; писать небольшие учебные работы исследовательского характера Составлять развернутый тезисный план сочинения; владеть форматами сочинения-рассуждения (одногеройные темы, сопоставление образов, проблемный вопрос). Владеть навыками редактирования текста на основе самопроверки Писать работы в жанре рецензии и эссе; писать развернутый целостный анализ художественного произведения