Предметные результаты по годам обучения

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|Пятый класс
|Шестой класс
|Седьмой класс
|Восьмой класс
|Девятый класс
|Чтение и общее (целостное) понимание текста
|Владеть навыками смыслового чтения: извлекать информацию из текста, делить текст на микротемы, ставить вопросы к тексту и находить в нем ответы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста. Находить главных и второстепенных героев, определять место и время действия. Опираясь на содержащуюся в тексте информацию, осмысливать новую информацию
|Определять авторскую позицию в произведении в том случае, если она отчетливо выражена
|Определять авторскую позицию в произведении, даже если она не выражена прямо. Отличать мир художественного произведения от действительности, формулировать свое понимание художественного произведения не как прямого отражения реальности, а как созданного автором художественного мира
|Соотносить художественный текст с историческим контекстом (учитывая не только время действия, но и время создания)
|Соотносить художественный текст с историко-литературным контекстом
|Воспроизведение текста
|Устно самостоятельно пересказывать сюжет произведения небольшого объема (подробно и сжато). Выразительно читать текст после небольшой подготовки. Владеть первичными навыками чтения по ролям
|Устно пересказывать сюжет небольшого произведения или фрагмент произведения большого объема, в пересказе акцентируя внимание на значимых деталях для передачи не только сюжета, но и художественных смыслов текста. Читать по ролям драматургические произведения, соответствующие возрастным особенностям обучающихся
|Устно пересказывать фрагмент произведения от лица героя. Письменно тезировать, используя фразы, цитаты из текста. Выписывать из текста информацию, необходимую для выполнения задания, в том числе, в виде конспекта, таблицы, перечня цитат по теме
|Составлять конспект текста
|Составлять конспекты и граф-схемы текста, учитывая поставленную учебную или коммуникативную задачу
|Анализ и интерпретация текста
|Различать литературу и фольклор; выделять в прочитанных произведениях жанровые признаки сказки, басни и малых фольклорных жанров; различать авторскую и фольклорную сказку; соотносить название художественного произведения с его содержанием; определять главные события, их последовательность, главных и второстепенных персонажей; характеризовать героев, в том числе по их словам и поступкам; определять значение незнакомых или малознакомых слов при помощи словарей и значение слова в контексте произведения; различать прозаическую и стихотворную речь; находить в тексте отличительные признаки стихотворной речи (ритм, рифму); находить в тексте изобразительно-выразительные средства (эпитет, сравнение, олицетворение) и формулировать их содержательную нагрузку; определять основное настроение и его оттенки в стихотворении; выражать собственное впечатление от прочитанного текста
|Выявлять особенности композиции произведения: границы эпизодов и их смысловые соотношения друг с другом; определять, как способ повествования (от первого лица, от третьего лица, сказ и др.) выражает авторскую позицию и формирует читательское восприятие; выделять особенности стиля произведения как одного из способов выражения авторской позиции; характеризовать героев через портрет, речевую характеристику и деталь; сравнивать героев; определять связь пейзажа, интерьера, портрета с общим смыслом произведения; определять оттенки и смену настроений в стихотворении; видеть, какими способами автор выражает свое отношение к героям и событиям (с помощью прямого высказывания, повторяющихся деталей, интонации и др.)
|Определять пафос произведения (сатирический, иронический, героический и пр.). Выявлять основной конфликт произведения; определять проблематику произведения. Различать автора-повествователя и рассказчика, отличать лирического героя стихотворения от героя эпического произведения. Сопоставлять персонажей в произведении. Находить в стихотворении выражение переживаний, смену настроений лирического героя; определять стихотворный размер (в рамках силлабо-тонической системы стихосложения) и тип рифмовки, формулировать, как размер и рифма связаны со смыслом стихотворения, его настроением. Определять, какие образы, настроения, смыслы создаются благодаря тропам и фигурам; выявлять особенности языка и стиля писателя, помогающие опознать его манеру
|Определять родовую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного рода литературы. Анализировать эпизод. Понимать авторскую позицию и формулировать свое отношение к ней; отличать авторскую позицию от позиции персонажей. Давать целостную интерпретацию художественному произведению и объяснять ее через наблюдения над разными уровнями организации текста
|Характеризовать систему персонажей. Давать целостную интерпретацию произведений разных родов с учетом единства формы и содержания, а также культурно-исторического контекста (в особенности, определять роль контекста литературного направления для понимания произведений русского классицизма, сентиментализма и романтизма). Определять жанровую принадлежность произведения и художественные смыслы, которые воплощаются благодаря выбору того или иного жанра литературы.
|Интертекстуальный анализ и межпредметные связи.
|Сопоставлять произведения фольклора и литературы; сравнивать фольклорные произведения разных народов; соотносить произведения художественной литературы с иллюстрациями к ним, экранизациями и др.; сопоставлять персонажей и сюжеты разных литературных произведений
|Самостоятельно находить аналогии между произведениями фольклора и литературы. Сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. Находить взаимосвязь и отличия между литературными произведениями и произведениями других видов искусств.
|Самостоятельно определять критерии сопоставления произведений русской и мировой литературы; сопоставлять особенности языка, стиля, сюжеты и образы литературных произведений.
|Сравнивать произведения разных родов литературы на одну тему или один сюжет; сравнивать разные произведения одного рода литературы; соотносить литературные произведения со знакомым историческим контекстом времени (эпохи) его создания
|Сопоставлять разные литературные произведения внутри литературных направлений, видеть и оценивать влияния одних произведений (писателей) на других, значение перекличек между литературными текстами, прямых и скрытых цитат; сопоставлять произведения разных литературных направлений, определять в них различия в мировосприятии авторов, связанные с особенностями литературного направления; сопоставлять произведения разных видов искусства одной проблематики, выявляя, насколько различия определяются спецификой языка того или иного вида искусства
|Ориентация в информационном образовательном пространстве
|Находить значение незнакомого слова в словаре, искать нужную книгу в библиотеке. Формулировать простой поисковый запрос: значение незнакомого слова, объяснение незнакомого явления
|Находить информацию об авторе и произведении в справочнике, энциклопедии. Ориентироваться в основных достоверных электронных энциклопедиях. Собирать материал для создания небольшого проекта
|Находить информацию о писателе, художественном произведении в интернете, вычленять в ней главное и второстепенное
|Работать со справочной литературой, пользоваться каталогами библиотек, научно-популярными сайтами интернета для того, чтобы найти нужную информацию по теме. Отличать достоверную информацию от недостоверной
|Иметь навык работы с проверенными источниками в интернете и в библиотечных фондах, правильно оформлять ссылки и цитирование, обрабатывать и обобщать полученную информацию. Собирать и обрабатывать материал для небольшого исследования
|Создание собственного устного и письменного текста
|Устно и письменно отвечать на вопросы к тексту с использованием цитат; собирать материал для создания небольшого проекта и мини-исследования
|Создавать развернутый текст на предложенную тему по изученному и самостоятельно прочитанному произведению; доказывать свою мысль цитатами из текста; создавать проект и мини-исследование (к примеру, ответ на проблемный вопрос)
|Вести учебные дискуссии; редактировать свои и чужие тексты по замечаниям учителя; писать небольшие учебные работы исследовательского характера
|Составлять развернутый тезисный план сочинения; владеть форматами сочинения-рассуждения (одногеройные темы, сопоставление образов, проблемный вопрос). Владеть навыками редактирования текста на основе самопроверки
|Писать работы в жанре рецензии и эссе; писать развернутый целостный анализ художественного произведения