В отношении оздоровительного комплекса «Дон» в Туапсинском районе ввели наблюдение

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении ГУП Ростовской области «Оздоровительный комплекс “Дон”». Объект находится в поселке Новомихайловском Туапсинского района. Временным управляющим оздоровительного комплекса утвержден Александр Павлов, говорится в сообщении Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о банкротстве унитарного предприятия в апреле этого года обратилось частное лицо. Сумма требований истца в документах не раскрывается.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ГУП Ростовской области «Оздоровительный комплекс “Дон”» зарегистрировано на территории Туапсинского района в 2006 году. Уставный капитал ГУП — 19,5 млн руб. Полноценным владельцем предприятия является правительство Ростовской области. По итогам 2018 года выручка комплекса составила 26,5 млн руб., чистая прибыль — 20,4 млн руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец минувшего года составляла 37,5 млн руб.

Дмитрий Михеенко