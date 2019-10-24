Когда все раздражает

Осень богата на новинки косметики, призванные успокоить, разгладить и ни в коем случае не побеспокоить вашу кожу, и так уже порядком застрессованную столичной жизнью. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые достойные внимания новинки и обсуждает со специалистами, как быстро они сработают.
Крема и сыворотки в этом сезоне подобрались как на подбор — для всех тех, кто ежедневно стоит в пробках и отдыхает совсем не так часто, как хотелось бы. Выпустили даже специальный крем для создания «сексуальной кожи». Что может быть расслабленнее и прекраснее, не так ли? Привлекают также и средства с моментальным эффектом 3D-лифтинга и защищающие от воздействия излучения от экранов телефонов, планшетов и компьютеров.
Однако экзотика экзотикой, но «самым востребованным компонентом по-прежнему является гиалуроновая кислота, в частности гиалуроновая кислота разной молекулярной массы, что обеспечивает длительное увлажнение кожи на всех ее уровнях», считает Ольга Манихина, врач-дерматолог высшей категории, косметолог, дерматоонколог, эксперт марки Ansaligy. «Что касается эффективности кремов и сывороток и первых результатов от их использования, здесь все просто: эффект, который останется с вами, будет виден через 21–28 дней. Ровно столько времени занимает полный цикл обновления клеток здоровой кожи. Все остальные обещания — маркетинг»,— говорит она.
Если вы все же выбирались летом на солнце и активно загорали, то сейчас самое время избавиться от гиперпигментации и веснушек (кому они мешают, но тем не менее). Софья Пахомова, врач-дерматолог клиники Remedy Lab, уверена, что «сейчас самое подходящее время для фруктовых кислот: это могут быть курсовые процедуры с помощью кремов, очищающих средств. Кроме того, наступает время витамина А, с помощью которого можно и нужно восстанавливать кожу и убирать лишнюю пигментацию».
Следите за составами и выбирайте свой способ расслабиться и выглядеть так, как будто вы не сидите целыми днями в офисе, а хотя бы пару раз в неделю выбираетесь на пробежку. Новый год с его веселыми корпоративами уже не за горами.
Dior
Маска с эффектом пилинга для быстрого обновления кожи Dreamskin 1-minute mask предназначена для нормальной и чувствительной кожи. В ее составе - AHA кислоты, комплекс Лонгозы и масло жожоба обеспечивают увлажняющий эффект, сужают поры и восстанавливают кожу.
Shiseido
Новый концентрат Ultimune Eye восстанавливает контур кожи вокруг глаз, увлажняет кожу, уменьшает отечность, темные круги и «стирает» мелкие морщины.
La mer
Лимитированное издание знаменитого крема Creme De La Mer в дизайнерской упаковке, разработанной фотографом Марио Сорренти и его дочерью Грей Сорренти.
Clinique
Антивозрастной крем Smart Clinical имеет двунаправленное действие: возвращает коже упругость и моделирует овал лица. В его составе – пептиды, полимеры и экстракты семян сои и сладкого миндаля.
Lancome
Сыворотка для сияния кожи вокруг глаз и укрепления ресниц Advanced Genifique Yeux Light-Pearl и маска для век Advanced Genifique Yeux Light-Pearl Hydrogel 360° - хорошее решение на выход, когда нужно собраться буквально за 20 минут.
Uriage
Крем-филлер для заполнения морщин Age Protect сглаживает рельеф кожи, улучшает ее цвет и восстанавливает плотность и упругость.
Glamglow
Увлажняющий крем Moisturetrip с омега-кислотами, гиалуроновой кислотой и грибом чага защищает кожу от голубого излучения экранов, успокаивает и увлажняет кожу.
Ansaligy
Лифтинг-патчи для лица Ansaligy For You с гранулами янтаря, полисахаридами, гиалуроновой кислотой и комплексом витаминов групп B, C, Д, E микроэлементов и олигопептидов в составе. Средство дает как моментальный, так и пролонгированный эффект, увеличивает синтез коллагена, стимулирует микроциркуляцию.
Bioderma
Ночной пилинг Sebium предназначен для людей с комбинированной и жирной кожей, склонной к высыпаниям. Его главный активный ингредиент — 15% гликолевой кислоты. В состав также добавлен Д-пантенол, который успокаивает кожу после воздействия кислоты.
Caudalie
Крем для рук Vinoperfect против пигментных пятен с виноградным комплексом виниферином: устраняет пигментные пятна и предотвращает появление новых. Восстанавливает сухую и обезвоженную кожу.
Sisley
Ночная маска Masque de Nuit Velours aux fleurs de Safran с экстрактами цветов Шафрана, маслом макадамии, семенами хлопка, и экстрактом ландыша японского питает кожу, возвращая ей упругость и мягкость.
Rexaline
Концентрат мгновенного действия Hydra-BigBang Instant Anti-Fatigue Concentrate борется против усталой и увядшей кожи: разглаживает морщины, возвращает сияние и укрепляет кожу.
Don’t touch my skin
Увлажняющий крем с церамидами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами восстанавливает кожный барьер и защищает от внешних воздействий. Можно использовать в качестве праймера перед нанесением макияжа.
Kiehl’s
Обновленный крем для лица Pure Vitality Renewing Skin теперь состоит на 99.6% из натуральных ингредиентов подходит для всех типов кожи (в том числе, для жирной и чувствительной). В его составе – новозеландский мед манука и корень корейского красного женьшеня, призванные придать коже сияние и упругость.
Guerlain
Крем для кожи вокруг глаз и губ Orchidee Imperiale Black содержит экстракт перуанской черной орхидеи и обладает мощными антивозрастными свойствами.
Chanel
Сыворотка для разглаживания и повышения упругости кожи лица и шеи Le Lift с концентратом натуральной люцерны, жирными кислотами и экстрактом перечной мяты.
Elizabeth Arden
Капсулы с ретинолом Retinol Ceramide Capsules Line Erasing Night Serum — это ночная антивозрастная сыворотка с керамидами и пептидами для активного обновления кожи.
Estee Lauder
Интенсивный питательный многофункциональный крем для вечернего ухода Revitalizing Supreme+ Night Intensive Restorative Creme укрепляет кожу и заметно сокращает морщины. В его составе - двойная концентрация экстракта моринги, компоненты, стимулирующие выработку коллагена, экстракт цветков кермека и двойная доза гиалуроновой кислоты. Средство активизирует естественные процессы регенерации кожи и обновления клеток в ночное время.