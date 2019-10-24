Когда все раздражает Новые средства по уходу за кожей с антистрессовым эффектом

Осень богата на новинки косметики, призванные успокоить, разгладить и ни в коем случае не побеспокоить вашу кожу, и так уже порядком застрессованную столичной жизнью. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые достойные внимания новинки и обсуждает со специалистами, как быстро они сработают.

Крема и сыворотки в этом сезоне подобрались как на подбор — для всех тех, кто ежедневно стоит в пробках и отдыхает совсем не так часто, как хотелось бы. Выпустили даже специальный крем для создания «сексуальной кожи». Что может быть расслабленнее и прекраснее, не так ли? Привлекают также и средства с моментальным эффектом 3D-лифтинга и защищающие от воздействия излучения от экранов телефонов, планшетов и компьютеров.

Составы тоже хочется перечитывать и внимательно изучать: кремы с омега-3 кислотами, экстрактом гриба чага, олигопептидами, новозеландским медом, калининградским янтарем и японским ландышем.

Однако экзотика экзотикой, но «самым востребованным компонентом по-прежнему является гиалуроновая кислота, в частности гиалуроновая кислота разной молекулярной массы, что обеспечивает длительное увлажнение кожи на всех ее уровнях», считает Ольга Манихина, врач-дерматолог высшей категории, косметолог, дерматоонколог, эксперт марки Ansaligy. «Что касается эффективности кремов и сывороток и первых результатов от их использования, здесь все просто: эффект, который останется с вами, будет виден через 21–28 дней. Ровно столько времени занимает полный цикл обновления клеток здоровой кожи. Все остальные обещания — маркетинг»,— говорит она.

Если вы все же выбирались летом на солнце и активно загорали, то сейчас самое время избавиться от гиперпигментации и веснушек (кому они мешают, но тем не менее). Софья Пахомова, врач-дерматолог клиники Remedy Lab, уверена, что «сейчас самое подходящее время для фруктовых кислот: это могут быть курсовые процедуры с помощью кремов, очищающих средств. Кроме того, наступает время витамина А, с помощью которого можно и нужно восстанавливать кожу и убирать лишнюю пигментацию».

Следите за составами и выбирайте свой способ расслабиться и выглядеть так, как будто вы не сидите целыми днями в офисе, а хотя бы пару раз в неделю выбираетесь на пробежку. Новый год с его веселыми корпоративами уже не за горами.