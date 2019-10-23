Экс-начальник лечебного учреждения липецкого УФСИН заплатит 50 тыс. рублей штрафа за превышение полномочий

Усманский райсуд Липецкой области приговорил к 50 тыс. руб. штрафа бывшего начальника ФКУ ЛИУ-1 регионального управления ФСИН Станислава Зотова, сообщили в областном управлении СКР. Экс-силовик обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Как установил суд, в 2016 году Станислав Зотов, «выполняя заведомо для него незаконные указания руководства», заключил госконтракты на поставку товаров для нужд исправительного учреждения и при этом нарушил порядок, «предусмотренный федеральным законодательством для проведения торгов». «В результате были созданы преимущественные условия для единственного поставщика растительного масла. Несмотря на то, что на счет поставщика были перечислены бюджетные средства в полном объеме и обвиняемым утверждена соответствующая документация о выполнении обязательств по поставке продукта и его хранении, фактически исправительные учреждения недополучили треть от общего объема масла на сумму более 20 млн руб.»,– рассказали в СКР. Там также уточнили, что Станислав Зотов признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении судом уголовного дела в особом порядке.

Отметим, что за незаконные поставки масла также осуждена на пять лет колонии общего режима экс-замначальника липецкого УФСИН Антонина Орлова, а сам бывший руководитель Геннадий Чейкин находится под следствием. В 2016 году УФСИН заключило с ООО «Усманский завод растительных масел» два контракта на поставку 1,5 тыс. т подсолнечного масла. За первый контракт стоимостью 35 млн руб. Антонина Орлова получила от директора предприятия 1,5 млн руб. взятки и передала их Геннадию Чейкину. Второй контракт стоимостью 65 млн руб. был исполнен частично: фактически треть от оговоренного объема масла не дошла до тюрем.

Подробнее о махинациях читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Экс-глава УФСИН поскользнулся на масле».

Владимир Зоркий