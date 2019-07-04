Приговор экс-замначальника липецкого УФСИН Антонине Орловой оставили в силе

Липецкий областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего замначальника липецкого управления ФСИН Антонины Орловой. 7 мая 2019 года Правобережный райсуд признал ее виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), превышении полномочий с тяжкими последствиями (ч. 1 ст. 286) и получении взятки (ч. 3 ст. 290). Она была приговорена к пяти годам колонии общего режима и штрафу 1,5 млн руб.

В 2016 году УФСИН заключило с ООО «Усманский завод растительных масел» два контракта на поставку 1,5 тыс. т подсолнечного масла для нужд исправительных учреждений. За первый контракт стоимостью 35 млн руб. Антонина Орлова получила от директора завода взятку 1,5 млн руб. и передала ее начальнику УФСИН Геннадию Чейкину. Второй контракт стоимостью 65 млн руб. был исполнен частично: фактически треть от оговоренного объема масла не дошла до тюрем. При этом по документам поставка была выполнена полностью. Следствие оценило недостачу в 20 млн руб. Наконец, Антонине Орловой поставили в вину получение взятки 84 тыс. руб. за содействие в работе некой транспортной компании.

Обжалуя приговор, Антонина Орлова добивалась назначения наказания, не связанного с лишением свободы, но ей в этом было отказано. В то же время суд поддержал позицию гособвинителя Андрея Чалышева и отменил приговор в части прекращения производства по гражданскому иску УФСИН к осужденной о взыскании имущественного вреда: теперь управление сможет взыскать стоимость недопоставленного масла..

Подробнее о криминальных закупках для липецких тюрем — в публикации “Ъ” «Экс-глава УФСИН поскользнулся на масле».

Олег Мухин