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На дебиторку Мостовского мясокомбината не нашлось покупателей

Торги по реализации дебиторской задолженности ЗАО «Мостовской мясокомбинат» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Конкурсный управляющий банкрота выставлял на открытый аукцион семь лотов различными суммами требований мясокомбината к различным компаниям за общую начальную стоимость 105 млн руб.

Так, дебиторская задолженность Мостовского мясокомбината к ООО «Стройинвест» выставлялась за 20 млн руб., к ООО «Новороссталь» за 28,8 млн руб., к ООО «Кубанская Нива» - за 9,6 млн руб., к ООО «Лагуна»- за 28,8 млн руб., к ООО «СТК Пульсар» - за 5,9 млн руб., к ООО «Кубанская инвестиционная компания» - за 11,8 млн руб., к ООО «Бренд» - за 217,8 тыс. руб. Самии суммы требований банкрота к обществам незначительно превышают начальную цену их продажи.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, ЗАО «Мостовской мясокомбинат» вступил в процедуру наблюдения по заявлению ФНС, предъявившей предприятию 12,5 млн руб. долга, в феврале 2016 года. В июле того же года мясокомбинат был признан банкротом, в отношении него было введено конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Мостовской мясокомбинат» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Основной вид деятельности предприятия - разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Уставный капитал – 8,4 тыс. руб. По итогам 2016 года выручка общества составила 5 млн руб., чистая прибыль – 16,8 млн руб. В 2017 году убыток ЗАО показал 17,1 млн руб., в 2018-м – 21 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2018 года составила 63 млн руб.

Дмитрий Михеенко


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