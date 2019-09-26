Мостовской мясокомбинат выставил на продажу дебиторку за 124,9 млн рублей

Конкурсный управляющий ЗАО «Мостовской мясокомбинат» Илья Голотин сообщил о проведении открытого аукциона по продаже имущества банкрота. По информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, первым лотом на торгах планируется реализовать право аренды земельного участка площадью 56,8 тыс. кв. м. в Мостовском районе. Начальная стоимость аренды земли составляет 420 тыс. руб. Вторым лотом выставлена дебиторская задолженность мясокомбината физических и юридических лиц номинальной стоимостью 124,9 млн руб. Начальная цена лота составляет сумму задолженности. Срок приема заявок с 28 сентября до 5 ноября 2019 года.

Согласно документам Арбитражного суда Краснодарского края, ЗАО «Мостовской мясокомбинат» вступил в процедуру наблюдения по заявлению ФНС, предъявившей предприятию 12,5 долга, в феврале 2016 года. В июле того же года мясокомбинат был признан банкротом, в отношении него было введено конкурсное производство.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Мостовской мясокомбинат» зарегистрировано в Краснодаре в 1998 году. Основной вид деятельности предприятия - разведение молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока. Уставный капитал – 8,4 тыс. руб. По итогам 2016 года выручка общества составила 5 млн руб., чистая прибыль – 16,8 млн руб. В 2017 году убыток ЗАО показал 17,1 млн руб., в 2018-м – 21 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2018 года составила 63 млн руб.

Дмитрий Михеенко