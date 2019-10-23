Депутаты просят Александра Беглова забрать у «Пилона» Лиговский путепровод

Депутаты петербургского ЗакСа направили губернатору города Александру Беглову запрос, в котором описали проблему строительства Лиговского путепровода. Они просят определить алгоритм работы с дорогой, чтобы она была достроена как можно раньше. В нынешнего подрядчика — ЗАО «Пилон» — они не верят, так как убеждены, что он скоро обанкротится. По мнению парламентариев, лучшей стратегией будет досрочное расторжение контракта с ним.

В августе текущего года господин Беглов инспектировал Лиговский путепровод и дал поручение вице-губернатору Эдуарду Батанову выдать «Пилону» все необходимые разрешения для завершения строительства до 15 августа. Со стороны правительства губернатор пообещал компании поддержку.

Работы, как сообщил с трибуны ЗакСа депутат Алексей Цивилев, с тех пор так и не возобновились. Сейчас на путепроводе для движения доступны только две полосы. По словам господина Цивилева, ранее по дороге можно было проехать за 15 минут, теперь же путь занимает около часа.

Депутат Андрей Васильев, кроме прочих, винит в сложившейся ситуации главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина. Он заявил, что следует поставить перед губернатором вопрос о его служебном соответствии. «Доколе мы будем терпеть некомпетентность Харлашкина? Есть очень много вопросов к самому комитету (КРТИ), который до полутора лет задерживает согласование, подготовку документов»,— заявил господин Васильев.

Олег Дилимбетов