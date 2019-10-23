В Петербурге создадут шесть зеленых зон взамен участка на Смольной набережной

В Петербурге будут благоустроены шесть зеленых зон площадью 3,6 га взамен исключаемого из перечня зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) участка возле Смольной набережной, где разместится Судебный квартал.

Как сообщает ТАСС, общая площадь участков, которые предстоит благоустроить — более 3,5 га.

Напомним, что сегодня ЗакС большинством голосов поддержал законопроект о лишении статуса охранной территории участка площадью около 3 га на Смольной набережной. На нем предполагается возвести здания Судебного квартала, где разместятся Верховный суд РФ и жилые дома для судей. Изначально квартал должен был появиться возле проспекта Добролюбова, однако позднее от этой идеи отказались в пользу арт-парка.