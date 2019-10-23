Петербургский парламент позволил отдать сад на Неве под строительство Судебного квартала

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 23 октября, большинством голосов поддержало законопроект о лишении статуса охранной территории участка площадью около 3 га на Смольной набережной — расположенный там сад исключен из перечня зон зеленых насаждений общего пользования. Данное решение поддержали 38 депутатов, один воздержался, восемь парламентариев выступили против.

Таким образом, законопроект, разрешающий застройку сада на Неве, был принял в первом чтении. При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что намерен созвать внеочередное заседание парламента в тот же день, чтобы принять закон окончательно.

Напомним, что на Смольной набережной хотят возвести здания Судебного квартала, где разместятся Верховный суд РФ и жилые дома для судей. Изначально их намеревались построить на проспекте Добролюбова, однако позже там было решено разбить арт-парк.