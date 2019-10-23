«Галс-Девелопмент» предлагает к аренде офисные площади в бизнес-парке «Искра»

23 октября 2019 г. Компания «Галс-Девелопмент» предлагает к аренде офисные площади класса А в составе бизнес-парка «Искра» (Ленинградский проспект, д. 35, стр. 1). Общая площадь здания, возведенного по уникальному архитектурному проекту бюро SPEECH, составляет 70 тыс. кв. м. Для комфортного ведения бизнеса арендаторам предлагаются коммерческие помещения в формате shell&core наиболее востребованных метражей — от 3 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м с открытой планировкой, высокими потолками 3,6 м, возможностью размещения офиса в одной плоскости и включенной инфраструктурой в ядрах. Помещения предназначены для организации представительского офиса и размещения основного персонала крупных компаний. Средняя ставка аренды — 28 тыс. руб. за 1 кв. м.

Бизнес-парк «Искра» представляет собой яркое футуристическое здание с «бриллиантовой огранкой» фасада, панорамным остеклением оконными профилями Schuco, видом на Петровский путевой дворец и стадион «ВТБ Арена». Корпус состоит из четырех секций от 8 до 17 этажей, на 9-м и 13-м этажах расположены открытые террасы. Входные группы оснащены высокоскоростным лифтовым оборудованием Schindler и системами контроля доступа. На первых этажах предусмотрена ритейл-зона — кафе, рестораны, мини-маркет и магазины. Подземная автостоянка и территория бизнес-центра оборудованы зарядками для электрокаров мощностью 50 кВт.

«Компания “Галс-Девелопмент” представляет самый ожидаемый проект рынка коммерческой недвижимости 2019 года — БЦ “Искра” на Ленинградском проспекте, который является практически единичным предложением современных пространств класса А в своей локации — районе с традиционно высокой деловой активностью. Новый офисный комплекс, безусловно, востребован у компаний различного профиля — сегодня мы готовы предложить рынку качественные коммерческие площади от собственника на выгодных условиях аренды»,— комментирует Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления «Галс-Девелопмент».

Многофункциональный комплекс «Искра-Парк» расположен в престижном деловом районе города — в десяти минутах от центра Москвы, площади Белорусского вокзала и Тверской улицы. Стратегическое местоположение квартала обеспечивает удобный выезд на Третье транспортное кольцо и Ленинградский проспект, откуда можно по прямой добраться в аэропорт Шереметьево. В пешей доступности расположены станции метро «Динамо» и «Петровский парк». МФК «Искра-Парк» также включает корпус на 772 апартамента бизнес-класса площадью 40–129 кв. м.

В портфеле компании «Галс-Девелопмент» представлено более 800 тыс. кв. м коммерческой недвижимости на различных стадиях готовности: действующий бизнес-центр SkyLight, торгово-развлекательный комплекс «Центральный Детский Магазин на Лубянке», бизнес-центр «Даниловский форт», отель «Пекин», офисный комплекс на Дубининской улице, деловой квартал «Невская Ратуша» в г. Санкт-Петербурге и др. www.hals-development.ru