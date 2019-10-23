Бывшему мэру Каменска-Уральского заменили реальный срок на условный

Свердловский облсуд смягчил приговор экс-мэру Каменска-Уральского Михаилу Астахову до 6 лет условного лишения свободы. Ранее Синарский райсуд Каменска-Уральского признал его виновным в получении взятки в размере порядка 6 млн руб. и приговорил его к 8 годам лишения свободы и штрафу в 12 млн руб.

По версии следствия, в 2014 году он, будучи мэром, оказал покровительство частной строительной компании «Союзстроймонтаж» в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В частности, он потребовал 3% от суммы контрактов за подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в городе Каменск-Уральский. При этом часть работ по указанным муниципальным контрактам не была выполнена, что, однако, не стало препятствием для последующего перечисления на счет строительной фирмы полной суммы в счет оплаты по муниципальным контрактам.

Как экс-мэра Каменска-Уральского отправляли в колонию строгого режима, читайте в материале «Суд оказался строже прокуратуры»