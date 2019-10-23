В результате ДТП на Обводном канале пострадали как минимум шесть человек

Днем в среду, 23 октября, серьезная авария произошла на пересечении набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта в Адмиралтейском районе Петербурга. В результате ДТП одна из машин перевернулась и врезалась в пешеходов, переходящих дорогу по «зебре». Очевидцы в соцсетях сообщают о как минимум шести пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

По данным телеканала «78», в аварии пострадали семь человек, сильнее всех — женщина за рулем перевернувшегося Volkswagen.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, а также медики и спасатели. Пострадавшие госпитализированы.