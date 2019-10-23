«Архитектура стала одним из ключевых маркетинговых инструментов»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько популярно привлечение зарубежных архитекторов к работе над российскими новостройкойками.

Конкуренция за клиента на рынке недвижимости постоянно вынуждает девелоперов искать новые способы повысить привлекательность своих проектов. Архитектура уже стала одним из ключевых маркетинговых инструментов. Привлечение к работе над новостройкой именитого архитектора становится не только элементом продвижения, но и способствует повышению стоимости. По мнению экспертов, стоимость квадратного метра в доме, созданном при участии известного мастера, особенно с мировым именем, может быть на 25% выше.

По подсчетам аналитиков компании «Талан» работа опытного зарубежного архитектора обходится девелоперу до 5% от стоимости реализации всего проекта. В деньгах это в среднем от 80 до 150 млн руб. Работа российских архитекторов обходится дешевле. К примеру, расходы на бюро, работающее по всей России, составят 2-3% от стоимости проекта. Обычно это в пределах 80 млн руб. А если архитектор работает только в одном городе, то его экспертиза составит около 1,5%.

Но при этом стоит отметить, что привлекают международные архитектурные и проектные бюро не так часто. В масштабах страны это менее 1% всех строящихся объектов. Исключение составляют Москва и Санкт-Петербург. Здесь иностранцы востребованы в строительстве жилых комплексов бизнес- и премиум-классов. Обычно такие масштабные проекты реализуются в Москве и Санкт-Петербурге. В регионах же самыми популярными у застройщиков остаются бюро, работающие в рамках одного региона или города. Почти 95 % жилья в стране реализуется по проектам локальных архитекторов или по принципу типовой застройки.