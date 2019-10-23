23 октября, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Фото: Сергей Гарбовски / Коммерсантъ

Промышленным предприятиям Петербурга выделены субсидии на укрепление кадрового потенциала

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении субсидий промышленным предприятиям в целях возмещения части затрат, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров. Объем выделенных бюджетных средств составляет 30 млн рублей, следует из текста документа, опубликованного на сайте Смольного.

Как уточнили в администрации Петербурга, опыт предоставления субсидий на укрепление кадрового потенциала предприятий в 2018 году показал их высокую востребованность и эффективность — за счет субсидий были подготовлены и обучены более 2 тыс. специалистов для более чем 30 организаций.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Смольном одобрили введение закона об инвестиционном налоговом вычете для предприятий, вкладывающихся в модернизацию.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя