За год в России закрылись 470 автосалонов

В России за 2019 год стало на 127 действующих автосалонов меньше, сообщает «Автостат». Если в январе работало 3,4 тыс. дилерских центров, а к октябрю их число сократилось до 3,3 тыс. В общей сложности за год закрылись 470 автосалонов и открылось 343.

Топ-5 марок по количеству автосалонов в России:

Lada — 295, Kia — 193 Hyundai — 188 Renault — 146 Nissan — 130

Больше всего дилеров в 2019 году потеряли Ford (48), Lifan (35) и Chery (14). Наибольший прирост автосалонов зафиксирован у брендов JAC (50 дилеров), Haval (41) и Changan (16).

Напомним, общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составил 1,2 млн шт., что на 2% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.