Объем финансирования животноводства на Кубани составит в 2020 году 1,5 млрд рублей

В текущем году финансирование отрасли животноводства в Краснодарском крае составило 1,3 млрд руб. В 2020 году оно будет увеличено до 1,5 млрд руб., сообщил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека в ходе 3-й международной выставки «ФермаЭкспо Краснодар».

По словам чиновника, дополнительные средства предусмотрены на наращивание численности молочных коров и приобретение племенного молодняка по импорту. Уже в текущем году на Кубани отмечен рост производства мяса до 370 тыс тонн (на 5,5%), а также рост производства молока до 1,1 млн тонн (на 0,6%).

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что Краснодарский край стал третьим в России по производству кисломолочной продукции. Так, в январе-августе текущего года в регионе было произведено 120,8 тыс. тонн кисломолочных продуктов.

Василий Хитрых