Поручения губернатора Андрея Травникова по вводу долгостроев в г. Новосибирске исполнит минстрой региона

Завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в г. Новосибирске взято на особый контроль министерства строительства Новосибирской области. Соответствующие поручения 23 октября дал губернатор Андрей Травников в ходе личного приема граждан, где были рассмотрены вопросы долевого строительства.
Глава региона в ходе личного приема встретился с участниками долевого строительства. Андрей Травников подчеркнул, что в настоящее время начинает работать «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», деятельность которого направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан. Также губернатор дал ряд поручений министерству строительства Новосибирской области по достройке объектов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в г. Новосибирске.
В числе поручений — проработка вопросов, связанных с вводом обозначенных объектов, а также вопросов подключения объектов к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, совершенствования механизмов непосредственного взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключению договоров субподряда, порядка оплаты и др.
Исполнение всех поручений взято министерством строительства Новосибирской области на жесткий контроль. Особое внимание будет уделено взаимодействию ведомства с гражданами: специалисты регионального минстроя подключатся к работе инициативной группы, созданной дольщиками многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.
Напомним, что правительство Новосибирской области в лице министерства строительства в настоящее время делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Как прокомментировали в министерстве строительства региона, на постоянной основе ведется работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда эта работа конструктивна, есть определенная позитивная динамика.
Министерством строительства Новосибирской области во исполнение распоряжения Правительства РФ от 26.05.2017 №1063-р совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график («дорожная карта») законодательных, организационных и финансовых мер по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
Во исполнение поручений руководства страны и региона минстрой области проводит работу по реализации комплекса мер по достройке проблемных долевых домов. Работа по реализации мероприятий, указанных в плане-графике, осуществляется в системном режиме. В настоящее время в общем перечне «проблемных объектов» Новосибирской области числятся 66 жилых домов. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан по четырем проблемным объектам. Кроме того, введены в эксплуатацию четыре жилых дома, являющихся «потенциально проблемными объектами». В числе наиболее значимых мер — господдержка участников долевого строительства: с 2015 года в реестр на получение субсидии включено 1189 человек, в том числе в 2019 году — 11 человек, сумма субсидий составила более 231 млн руб. Также мерой поддержки является предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения «проблемных объектов» к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования: с 2015 по 2018 год на эти цели перечислено порядка 360 млн руб. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 30 млн руб. Кроме того, в числе мер господдержки — предоставление жилых помещений гражданам, предоставление земельных участков в соответствии с законом Новосибирской области от 01.06.2015 №583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 закона Новосибирской области „Об использовании земель на территории Новосибирской области“». На сегодняшний день в процессе реализации находятся 14 масштабных инвестиционных проектов. Реализация этих проектов позволит восстановить нарушенные права граждан, являющихся дольщиками по 14 объектам.
Во исполнение поручения губернатора Новосибирской области при министерстве строительства Новосибирской области создано порядка 40 рабочих групп по определению мероприятий для завершения строительства «проблемных» жилых домов (жилых комплексов). С начала 2019 года проведено 64 заседания рабочих групп с участием инициативных групп граждан — участников долевого строительства, сотрудников прокуратуры и органов МВД.
В связи с изменениями законодательства о долевом строительстве, вступившими в силу с 1 июля 2019 года, постановлением правительства Новосибирской области от 24.09.2019 №383-п создана некоммерческая организация «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области».