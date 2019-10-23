Поручения губернатора Андрея Травникова по вводу долгостроев в г. Новосибирске исполнит минстрой региона

Завершение строительства многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в г. Новосибирске взято на особый контроль министерства строительства Новосибирской области. Соответствующие поручения 23 октября дал губернатор Андрей Травников в ходе личного приема граждан, где были рассмотрены вопросы долевого строительства.



Глава региона в ходе личного приема встретился с участниками долевого строительства. Андрей Травников подчеркнул, что в настоящее время начинает работать «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», деятельность которого направлена на завершение строительства домов, возводящихся с привлечением денежных средств граждан. Также губернатор дал ряд поручений министерству строительства Новосибирской области по достройке объектов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской в г. Новосибирске.

В числе поручений — проработка вопросов, связанных с вводом обозначенных объектов, а также вопросов подключения объектов к системе отопления и монтажа лифтового оборудования, совершенствования механизмов непосредственного взаимодействия между подрядчиком и дольщиками по заключению договоров субподряда, порядка оплаты и др.

Исполнение всех поручений взято министерством строительства Новосибирской области на жесткий контроль. Особое внимание будет уделено взаимодействию ведомства с гражданами: специалисты регионального минстроя подключатся к работе инициативной группы, созданной дольщиками многоквартирных домов по проспекту Дзержинского и улице Чукотской.

Напомним, что правительство Новосибирской области в лице министерства строительства в настоящее время делает все возможное в рамках правового поля по защите прав пострадавших дольщиков, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. Как прокомментировали в министерстве строительства региона, на постоянной основе ведется работа с ЖСК, инициативными группами и отдельными гражданами, и в тех случаях, когда эта работа конструктивна, есть определенная позитивная динамика.