Иск Александра Новикова к экс-чиновнику на 126 млн рублей оспорили в апелляции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 5 декабря рассмотрит жалобу бывшего замминистра по экономике Свердловской области Михаила Шилиманова на включение в реестр кредиторов шансонье Александра Новикова с требованием 126 млн руб. Жалоба подана в рамках банкротства господина Шилиманова, в отношении которого введена процедура реализации имущества.

Сумма 126 млн руб. это основной дол и неустойка по договору займа, которую господа Шилиманов и Новиков заключили в июле 2018 года. Согласно материалам суда, по условиям договора, заемщик должен был выплатить займ до января 2019 года. Из-за неисполнения обязательств в установленный срок, неустойка составила 76,5 млн руб. Михаил Шилиманов в суде возражал, что деньги по договору не получал, а также указал, что «взаимоотношения сторон не были заемными, а носили иной правовой смысл».

Михаил Шилиманов признан свердловским арбитражным судом банкротом в апреле 2019 года по заявлению господина Новикова, который заявлял о незаконном присвоении ответчиком около 10,2 млн руб. от продажи совместных объектов недвижимости. На тот момент, по данным «СПАРК-Интерфакс», к экс-чиновнику было подано семь исполнительных производств на общую сумму в 12,4 млн руб.

Татьяна Дрогаева